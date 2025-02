El Escorpión dorado revive el pasado de Mario Bezares con fuerte broma ¿sobre Paco Stanley?

El Escorpión dorado, conocido por su estilo irreverente, tuvo como invitado a Mario Bezares en su popular programa Escorpión al volante en donde ha tenido a celebridades de talla nacional e internacional como Pati Chapoy, Susana Zabaleta, Danna, Shakira ¡y hasta Gerard Pique!

Durante la charla, el youtuber no perdió la oportunidad de hacer una broma pesada al ex participante y ganador de La casa de los famosos México, reviviendo momentos incómodos de su pasado.

El Escorpión dorado juega pesada broma a Mario Bezares con la policía

Mientras conducían por las calles de la Ciudad de México, el Escorpión dorado detuvo el auto frente a un grupo de policías y, sin previo aviso, bromeó con ellos sobre la antigua detención de Bezares.

“Oficiales, ya les hice el favor. Aquí está Mayito. Ya aprehéndanlo. Ustedes qué opinan. ¿Era culpable o no era culpable?”, soltó el influencer con su característico tono sarcástico.

Mario Bezares, lejos de molestarse, tomó la situación con humor y respondió con risas, aunque visiblemente sorprendido.

Mario Bezares recuerda su tiempo en prisión

Durante la entrevista, Bezares también habló sobre su experiencia en prisión, luego de que el influencer le preguntara si se había encontrado a sus compañeros de celda afuera de la cárcel.

“Sí, la verdad no me acuerdo, pero me dicen que estuvieron conmigo. Yo estaba en el lugar donde meten a todos los funcionarios públicos porque no los meten a población porque les ponen en la madre”, mencionó Bezares.

El conductor admitió que pasó mucho tiempo en estado de shock, pero que siempre recibió un buen trato dentro del penal. “El reclusorio es el hotel más caro del mundo porque te cobran para todo. Hay un dormitorio que es de cuello blanco. Ahí están los picudos; yo era padrino”, añadió.

El Escorpión dorado hace otra broma incómoda con el famoso ‘baile del gallinazo’ y la bolsa sospechosa

El Escorpión dorado no se detuvo ahí. Durante la charla, también bromeó sobre el famoso incidente en el que Bezares supuestamente dejó caer una bolsa con sustancias en plena transmisión de su icónico baile del gallinazo.

“Se te cayó", soltó el influencer, haciendo referencia a las antiguas acusaciones. Bezares, sin perder la compostura, desmintió rotundamente la historia y aclaró que todo fue una manipulación mediática.

“Eso fue un invento de la procuraduría (...) ¡No es cierto!”, enfatizó el conductor.

A pesar de las bromas pesadas, Mario Bezares logró manejar la situación con humor y demostrar que, tras más de dos décadas, ha aprendido a sobrellevar los comentarios sobre su pasado.

¿Por qué Mario Bezares estuvo en la cárcel?

Recordemos que Mario Bezares y Paco Stanley tuvieron una relación profesional y de amistad que terminó en tragedia. El 7 de junio de 1999, Stanley fue asesinado a las afueras del restaurante “El charco de las ranas” en la Ciudad de México. Bezares, quien era su compañero de trabajo, fue arrestado el 22 de junio de 1999, acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen. A pesar de pasar más de un año en prisión, fue liberado por falta de pruebas concluyentes en su contra.

A lo largo de los años, Mario Bezares ha logrado reconquistar al público mexicano, especialmente tras su participación en programas de televisión como ‘La casa de los famosos México’. Sin embargo, su historia sigue marcada por el estigma de su detención y el asesinato de Paco Stanley, un episodio que aún resuena en la memoria colectiva del país.