Aylín Mujica: La verdadera causa de la muerte de su hijo Mauro a los 31 años, “Su cuerpo no lo soportó”

La familia de Aylin Mujica atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de Mauro, hijo mayor de la actriz, fruto de su relación con Osamu Menéndez. El joven perdió la vida la noche del pasado jueves 16 de julio en la isla de Barbados, en el Caribe.

De acuerdo con información compartida por familiares, Mauro fue hospitalizado luego de presentar complicaciones de salud, y tras realizarle estudios, le diagnosticaron neumonía; sin embargo, su estado se agravó y sufrió 2 infartos que no logró resistir.

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Papá de Aylín Mujica habla sobre las causas de muerte de su nieto, Mauro Menéndez / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué le pasó a Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

En entrevista, Francisco Mujica, padre de la también conductora Aylín Mujica, explicó: “No sé bien, pero él vino de Los Ángeles como con un catarro y parece que se convirtió en neumonía, y no lo sabía. Se sentía muy mal los últimos 5 días. A pesar de eso, convenció a su abuela de que estaba mejor y viajó a la isla de Barbados. Cuando llegó, se fue al hospital y al realizarle estudios le diagnosticaron neumonía. Desafortunadamente, se le presentaron 2 infartos a raíz de eso y su cuerpo no lo soportó. Lo trataron de reanimar varias veces y nada”.

Compartió cómo era Mauro en el núcleo familiar y el enorme vacío que deja: “Todos estamos muy destrozados anímicamente. Mauro era un nieto maravilloso, dedicado a su trabajo, con muchas ideas, con un carácter increíble, siempre alegre. Era muy cariñoso, bromista”.

“Lo extrañaremos mucho como nieto, a Mauro le encantaba la comida cubana. Le fascinaba el frijol negro, el plátano maduro, el huevo frito con arroz blanco”. Abuelo de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica

Disfrutaba mucho de la compañía de sus abuelos: “Cuando podíamos, nos íbamos de vacaciones a Tennessee a una cabaña que rentábamos por 1 o 2 semanas”, relató.

Don Francisco reveló que le encantaba platicar con Mauro y le daba uno que otro consejo: “Mi nieto siempre fue muy agradable, nos tenía la confianza de pedirnos apoyo, consejos, era muy educado. Por eso estamos muy consternados por todo esto”, puntualizó.

Mauro Menéndez era el primogénito de Aylín Mujica / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo está Aylín Mujica tras la muerte de su hijo, Mauro Menéndez?

Su hija está afrontando esta dolorosa pérdida de la mejor manera, aunque es muy complicado: “El sábado hablé con ella y estaba preparando la documentación para traer el cuerpo a Miami. Tengo fe en que va a salir adelante. Es una mujer de mucho carácter, tiene gran entereza ante la vida. Me costó trabajo hablar con ella, yo no tenía fuerza. Está muy entera para llevar todo esto”, narró.

La familia se queda con el mejor recuerdo: “Queremos recordarlo como era: siempre sonriente, bromeando, hablando de música. Él estaba en lo que le gustaba. Vivió sus últimos años en lo que le fascinaba: la música. Desgraciadamente se enfermó y pasó lo que pasó”.

Respecto a si su nieto dejó familia, dijo: “No, él era soltero, no tenía una pareja fija, pero de eso sí no puedo dar muchos detalles”.

Por su parte, Aylin compartió en redes un mensaje emotivo tras su pérdida: “Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”.

“Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida. Te amo con mi vida, mi Mau querido”. Aylín Mujica

Aylín Mujica despidió su hijo, Mauro Menéndez, a través de redes sociales / Archivo TVNotas y redes sociales

Él era Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica

A los 17 años estudió para ser DJ y posteriormente se metió a cursos de actuación.

Desde los 22 años se independizó para continuar sus estudios y carrera profesional.

Como DJ, se hacía llamar Maahez y tocaba música electrónica. Debutó en 2014 y su primer festival importante fue en el Live in Color de Miami.

Siempre manejó su vida de forma muy discreta, en comparación con su famosa mamá, y en redes solo compartía fotos y videos de sus presentaciones.

En Instagram tenía poco más de 40 mil seguidores.

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Él es Mauro Menéndez, primer hijo de Aylín Mujica / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quiénes son los hijos de Aylín Mujica?

En 1994, cuando la cubana tenía 19 años, Aylín Mujica se casó con el músico Osamu Menéndez y tuvieron a Mauro (†).

Aylin se volvió a casar en 1998 con el empresario Alejandro Gavira, con quien tuvo un hijo llamado Alejandro. Desafortunadamente, tras 10 años de matrimonio se divorciaron en 2008.

Posteriormente, en 2010, contrajo nupcias con el actor y modelo Gabriel Valenzuela, con quien tuvo una hija. Se divorciaron en 2012.

Aylín Mujica tuvo un total de tres hijos / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo era la relación entre Aylín Mujica y su hijo Mauro Menéndez?

En reiteradas ocasiones, Aylin Mujica aseguró a TVNotas que su papel más importante era el ser mamá, y siempre le agradeció a Mauro por darle la oportunidad de serlo: “Mauro vino a sacudirme, a decirme que tengo una responsabilidad muy grande, sobre todo para guiarlo en la vida, darle valores, sustento, enseñarle a ser fuerte y a valorar”.

“Fui mamá muy joven, a los 19 años... Me casé muy jovencita. Tengo un hijo maravilloso. Estoy súper orgullosa de Mauro. Lo veo y digo: ‘Wow’. Yo siempre quise ser mamá. Era como una necesidad”. Aylín Mujica

Cuando Mauro era adolescente, la actriz nos dijo: “Soy un general de brigada con él. Es un hombre, por la estatura, pero sigue siendo un niño en cuanto a sentimientos. A esa edad piensan que lo saben todo”.

Aylin siempre mantuvo una gran comunicación y confianza con su hijo, pues hablaba de todos los temas sin tapujos:

Aylín Mujica “Platicamos súper claro de sexo, drogas, de toda la perdición que hay allá fuera. Soy su amiga, antes que todo, pero también tengo que ponerme fuerte, porque todavía es menor de edad... Odia el cigarro y no puede ver a alguien fumando. En cuanto al alcohol, le dije que se tomara una cerveza y dijo que no le gustaba. Sobre sustancias prohibidas, es un tema delicado, porque están en las calles y la manera de salvarlos es con comunicación”.

Mauro Menéndez es el fruto del romance entre Aylín Mujica y Osamu Menéndez / Archivo TVNotas y redes sociales

En 2013, Mauro habló sobre el trabajo de su madre. “La verdad, es un poco difícil, como hijo, ver las fotos de tu mamá desnuda en las revistas, pero al mismo tiempo no es tan grave, porque todas las grandes actrices también lo han hecho. Si ella lo disfruta y es su trabajo, siempre la voy a apoyar”.

Mauro traía la vena artística en los genes. Se inclinó por la música y se convirtió en DJ. Esto nos contó sobre su carrera:

“Tengo planeada una gira con varios artistas, y estoy en pláticas con una disquera para sacar mi primer sencillo. Gracias a mi papá (Osamu), he aprendido desde producir música hasta todo lo referente a este giro. Aunque vive en Cuba, es un gran padre y me ayuda, me apoya, tenemos una relación muy bonita”. Mauro Menéndez

También se preparó para seguir los pasos de su hermosa mamá en la actuación: “Estoy preparándome. Nací en una familia de actores: Mi abuela es actriz, mi mamá también, y mi padre, músico. Lo llevo en la sangre y ya pronto me verán en la pantalla”.

Aylin siempre apoyó a su hijo para que cumpliera sus sueños. “Lo apoyo en todo. Es un excelente DJ. Ahora quiere actuar y se está preparando para hacerlo”.

Desde la redacción le mandamos nuestras más sinceras condolencias a la actriz. ¡Descansa en paz, Mauro!

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