Aylín Mujica rompe el silencio sobre la muerte de su hijo, Mauro Menéndez, a los 30 años: “Estoy devastada” VIDEO

Durante la mañana de este viernes 17 de julio, se dio a conocer la muerte de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, a los 30 años. Familiares y amigos, incluso famosos, no han dudado en pronunciarse ante esta tragedia. ¿Cómo reaccionó la actriz? Te contamos lo que se sabe hasta ahora.

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Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, se murió / Redes sociales/Captura de pantalla

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

De acuerdo con los informes preliminares, Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió durante la noche del pasado 16 de julio en Barbados. El joven DJ había viajado a ese país para ver un partido de béisbol junto a amigos y su pareja.

Aunque no se ha dado a conocer de forma oficial la causa de muerte, se menciona que fue por un infarto derivado de una gripe mal tratada. La periodista Mandy Fridmann señaló que, aparentemente, Aylín le había recomendado a su hijo que no viajara hasta que se terminara de recuperar.

La actriz, quien se encontraba grabando la nueva temporada de Top Chef VIP en Colombia, se trasladó hasta Barbados para reconocer el cuerpo de su hijo. Actualmente se encontraría gestando todos los trámites para repatriar el cuerpo a Estados Unidos.

Como era de esperarse, el gremio artístico se ha solidarizado con ella y el resto de su familia por esta gran pérdida. Les han deseado todo lo mejor para que puedan sobrellevar su luto. Recordemos que, además de Mauro, Mujica tiene otros dos hijos.

Osamu Menéndez, padre del hoy occiso, compartió un breve comunicado en sus redes sociales. En su escrito, señalaba lo destrozado que estaba por la noticia y que él también iba rumbo a Barbados para ayudar en el trámite de repatriación.

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¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica? / Redes sociales

La reacción de Aylín Mujica ante la muerte de su hijo, Mauro Menéndez

Hasta el momento, Aylín Mujica no se ha pronunciado ni en redes sociales ni en entrevistas sobre la muerte de su hijo, Mauro Menéndez. Según se reportó, la famosa se habría enterado de lo ocurrido en el rodaje de la nueva edición de Top Chef VIP.

Fridmann informó que la actriz no quiso decirle nada a la familia hasta que estuviera en Barbados y corroborara que realmente Mauro había muerto. Indicó que, cuando confirmó todo, reunió a sus hijos en su casa de Estados Unidos y, mediante una llamada telefónica, les dijo todo. Al parecer, el mejor amigo de ella estaba junto a sus vástagos para contenerlos.

En tanto que Laura Zapata dijo haber tenido contacto con ella. La actriz señaló que su colega está sumamente dolida ante su terrible pérdida.

“Me puse en contacto con ella para darle mis condolencias a ella y a su familia. A decirle que nada puede compararse con este dolor. Está destrozada, como me imagino que cualquier madre estaría”. Laura Zapata

Más tarde, Aylín Mujica rompió el silencio en un breve comentario en una publicación de la página oficial de ‘Al rojo vivo’ en el cual informaron sobre la muerte del también DJ, así como le enviaron condolencias a la actriz. Ante esto, ella respondió:

“Muchas gracias familia. Solo puedo decir que estoy devastada”. Aylín Mujica

Muchos se han preguntado si la celebridad renunciará a Top Chef por esta situación. Hasta el momento, la producción del reality sigue promocionándola como una de las participantes. Todo indica que seguirá en el proyecto. Sin embargo, nada está confirmado.

Aylín Mujica rompe el silencio sobre la muerte de su hijo / IG

¿Quién era Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

Mauro Menéndez era un DJ que, según reportes, estaba a punto de cumplir 31 años. Es hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez. Nació en La Habana, Cuba. Desde 2014, se dedica a la música bajo el nombre artístico de Maahez.

Se sabía que Mauro tenía pareja, pero se desconocen más detalles sobre esta persona. En múltiples ocasiones, la actriz expresó estar orgullosa de él por todo lo que había logrado.

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