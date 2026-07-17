Reportan la muerte del hijo mayor de Aylín Mujica; se enteró mientras grababa Top chef VIP, según Javier Ceriani
Javier Ceriani reportó la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica y reconocido DJ y productor musical. Esto sabemos.
La mañana de este viernes se reporta la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica, quien se desempeñaba como DJ y productor musical.
La noticia comenzó a circular mientras la actriz se encuentra en Colombia participando en las grabaciones de Top Chef VIP. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento.
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