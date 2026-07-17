Reportan la muerte del hijo mayor de Aylín Mujica; se enteró mientras grababa Top chef VIP, según Javier Ceriani

La mañana de este viernes se reporta la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica, quien se desempeñaba como DJ y productor musical.

La noticia comenzó a circular mientras la actriz se encuentra en Colombia participando en las grabaciones de Top Chef VIP. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento.

Información en desarrollo...