 Reportan la muerte del hijo mayor de Aylín Mujica; se enteró mientras grababa Top chef VIP, según Javier Ceriani
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Reportan la muerte del hijo mayor de Aylín Mujica; se enteró mientras grababa Top chef VIP, según Javier Ceriani

Javier Ceriani reportó la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica y reconocido DJ y productor musical. Esto sabemos.

Aylin Mujica

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Eduardo Breceda
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La mañana de este viernes se reporta la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica, quien se desempeñaba como DJ y productor musical.

La noticia comenzó a circular mientras la actriz se encuentra en Colombia participando en las grabaciones de Top Chef VIP. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento.

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