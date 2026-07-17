Pareja del ex de Aylín Mujica lanza devastador mensaje por la muerte de Mauro; así fueron sus últimos momentos: FOTO

Durante la mañana de este viernes, 17 de julio, se reportó la muerte del hijo mayor de Aylín Mujica, Mauro Menéndez, conocido como MAAHEZ. La noticia trascendió tras un reporte de Javier Ceriani, pero momentos más tarde fue confirmada por su papá, ex de la actriz.

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Muere Mauro Méndez, hijo mayor de Aylín Mujica. / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte del hijo de Aylín Mujica, Mauro Menéndez?

A través de reportes compartidos por Javier Ceriani y Mandy Fridmann, Mauro Menéndez murió en Barbados a los 30 años. De acuerdo con Mandy, la actriz se habría enterado del deceso de su hijo durante las grabaciones de ‘Top Chef VIP’ en Colombia.

La periodista también indicó que Mauro Menéndez, quien se desempeñaba como DJ, padecía neumonía, razón por la que su madre le habría pedido que no hiciera un viaje. Aunque no se han dado mayores detalles, el papá de Mauro rompió el silencio con un conmovedor mensaje tras especularse que su hijo murió por un infarto.

“Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”. Osuma Méndez

Además de Osuma Menéndez, papá de Mauro, la actual pareja del músico cubano, también se pronunció al respecto con un desgarrador mensaje que sorprendió a las redes al revelar fotos inéditas del joven junto a su hermano menor.

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Murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica / RS

¿Quién es la actual pareja del papá del hijo de Aylín Mujica y qué dijo sobre su muerte?

Yory Gómez, cantante y licenciada en bienes raíces, es la actual pareja de Osuma Menéndez, papá de Mauro. A través de su cuenta personal de Facebook, la artista se pronunció sobre la muerte del hijo de Aylín Mujica, quien tenía una relación cercana con su hermano menor.

Con un desgarrador mensaje, Yory cuestionó la pérdida familiar y revivió varios de los momentos que el músico compartió con su hermano menor; además, cuestionó: "¿Cómo podemos continuar sabiendo que no estás?”

"¿Qué hago con tanto tanto tanto dolor? ¿Cómo le explico a (su hermano) que no volverás, que ya no habrá un abrazo tuyo de esos sinceros apretados, que no abrirás sus brazos para cargarlo? ¿Cómo le explico que su hermano mayor ya no está? Dios, ¿por qué nos hiciste esto? No lo merecemos”. Yory

En la misma publicación, resalta el cariño que sentía por el hijo de Aylín Mujica al expresar: “Mau sabes que para mí eras otro hijo y me quedo con tu sonrisa explosiva, me quedo con esa dulzura en tu mirada, me quedo con ese: ‘Yory, qué rico te quedó esta comida’”.

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¿Cuál fue la última publicación de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

Ante la repentina noticia de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osuma Menéndez, sus redes oficiales se han inundado de condolencias y mensajes. En su última publicación de Instagram, donde aparece en un estudio de música, usuarios señalaron que estos podrían ser sus últimos momentos de vida.

Estos son los comentarios:

“Un hombre tan joven, difícil de creer. Deseo una pronta resignación al corazón de tu madre” y “Absolutamente desgarrador. Siempre tuviste tanto amor para dar”.

Cabe señalar que Mauro Menéndez, conocido artísticamente como MAAHZ, murió a los 30 años, a pocos días de cumplir 31. Principalmente, se desarrolló como DJ y productor. Principalmente, solía compartir su pasión por la música, los viajes y los eventos deportivos.

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