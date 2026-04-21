¿Mariano Sandoval volvió destrozado a Hoy tras la muerte de su padre? Así fue su desgarrador homenaje en vivo

Luego de enfrentar la muerte de su padre, el chef Mariano Sandoval volvió al programa Hoy y lo hizo con el corazón en la mano. En plena transmisión en vivo, el experto en cocina convirtió su dolor en homenaje y dejó claro que esta nueva etapa tiene nombre y apellido: su papá, Don Mariano. Entre emociones, recuerdos familiares y palabras que calaron hondo, el conductor demostró por qué es uno de los rostros más queridos del matutino.

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Anuncian en ‘Hoy’ la repentina muerte del padre del Chef Mariano Sandoval y lo despiden: “Irreparable pérdida” / IG: chefmarianos, redes sociales y canva

¿Por qué Mariano Sandoval regresó al programa Hoy tras la muerte de su papá?

El lunes 20 de abril, Mariano Sandoval se reincorporó oficialmente a las transmisiones del programa Hoy, luego de ausentarse por la muerte de su padre don Mariano Sandoval. Su regreso coincidió con el estreno de una nueva temporada del reality culinario “Hoy soy el chef”, proyecto que, según él mismo confesó, tenía un significado muy especial en su familia.

Desde los primeros minutos que lo presentaron como juez, el chef dejó claro que no se trataba de un regreso cualquiera. Visiblemente conmovido, explicó que esta etapa profesional llegaba en medio de un duelo profundo, pero también con la convicción de honrar la memoria de su papá frente a millones de espectadores.

“Muy emocionado con esta nueva temporada, la jefa me dio una solicitud en particular, quiero que sea más espectacular y lo vamos a cumplir”, dijo al iniciar el programa, marcando el tono de lo que vendría después.

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Mariano Sandoval regresó al programa Hoy tras la muerte de su papá

¿Qué dijo Mariano Sandoval en vivo al dedicarle el proyecto a su padre?

El momento más emotivo llegó cuando el chef Mariano Sandoval tomó la palabra y abrió su historia personal. Frente a sus compañeros y a las cámaras, recordó la vida de su papá y las dificultades que marcaron su infancia, dejando claro que su fortaleza fue ejemplo e inspiración.

“Mi papá amaba este concurso con locura”, confesó antes de agradecer públicamente el apoyo que recibió durante los meses de enfermedad de su padre.

En su mensaje, Mariano Sandoval relató un pasado lleno de retos familiares, pobreza y ausencias, que forjaron el carácter del hombre al que hoy honra desde la televisión nacional:

Mariano Sandoval “Mi papá fue un hombre de trabajo, nació en Tlanepantla, Estado de México, tuvo una infancia muy compleja, llena de ausencias. Su papá murió cuando él tenía 3 años y mi abuela, una afanadora de hospital, cargó en la espalda a él y a ocho hermanos”.

El chef Mariano Sandoval subrayó que fue precisamente ese entorno difícil el que convirtió a su padre en un hombre fuerte, comprometido y entregado, valores que hoy él intenta reflejar tanto en su vida personal como profesional.

“Así es que ahí, en ese escenario complejo, mi papá desarrolló un espíritu fuerte, entregado, comprometido. Así es que va por ti, papi, para ti siempre. Cada día va a ser un homenaje a tu vida”, expresó, provocando un silencio cargado de emoción en el foro.

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Chef Mariano Sandoval despide a su padre / IG: chefmarianos

¿Qué famosos participan en Hoy soy el chef? Lista completa de celebridades

La segunda temporada de Hoy soy el chef arrancará el 20 de abril con la participación de nueve parejas de famosos que competirán en el reality culinario del matutino de Televisa, bajo la producción de Andrea Rodríguez.

El formato reunirá a figuras con experiencia en reality shows y entretenimiento, quienes competirán en duplas integradas por un famoso con conocimientos de cocina y un aprendiz, lo que promete retos intensos y momentos divertidos. El público tendrá un papel clave, ya que podrá votar por sus parejas favoritas, ayudándolas a sumar puntos extra y evitar la eliminación. Entre los nombres confirmados se encuentran:

Omar Fierro y Nicola Porcella

Mariana Botas y Jessica Segura

Tania Rincón y Ana Caty Hernández

Adri Leal y el Diablito

Jimena Longoria y Andrea Escalona

Mayte Carranco y Jorge Losa

Shiky y un conductor de Hoy

Gloria Sierra y Elizabeth Álvarez

Galilea Montijo y Claudia Troyo