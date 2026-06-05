Eugenio Derbez rompe el silencio; dedica emotivo mensaje tras la muerte de Lic. Cortillo de La familia P. Luche

La televisión mexicana está de luto. La muerte de Abraham Pérez, actor recordado por interpretar al entrañable y viral Licenciado Cortillo en La familia P. Luche, tomó por sorpresa a miles de seguidores de la exitosa serie de comedia. La noticia no solo provocó una ola de reacciones entre los fanáticos, sino también entre quienes compartieron pantalla con él, incluyendo a Eugenio Derbez y Luis Manuel Ávila.

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¿Qué dijo Eugenio Derbez tras la muerte de Abraham Pérez, el Licenciado Cortillo?

La muerte de Abraham Pérez provocó una inmediata reacción de Eugenio Derbez, creador y protagonista de La familia P. Luche. El actor utilizó las redes sociales para despedirse de quien fuera uno de sus compañeros de reparto.

Al encontrarse con una publicación que informaba sobre el fallecimiento del intérprete del Licenciado Cortillo, Derbez escribió un breve pero emotivo mensaje:

“Descanse en Paz… siempre fue un gran compañero”. Eugenio Derbez

Más tarde, cuando se compartió un homenaje con algunos de los momentos más recordados del personaje, el comediante volvió a manifestarse públicamente:

“Gracias @sensacinelatam. ¡Qué lindo homenaje!”. Eugenio Derbez

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¿Qué dijo el elenco de La familia P. Luche tras su fallecimiento?

La muerte de Abraham Pérez también impactó a otros integrantes del elenco de La familia P. Luche, quienes no tardaron en expresar su tristeza.

Luis Manuel Ávila, quien dio vida a ‘Junior’, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que se mostró consternado:

“Triste noticia. Buen viaje, Abraham”. Luis Manuel Ávila

¿Qué se sabe sobre la muerte de Abraham Pérez?

La noticia sobre la muerte de Abraham Pérez se dio a conocer el pasado 4 de junio a través de redes sociales, específicamente por el creador de contenido Omar Crew, quien era cercano al actor.

En su mensaje, compartido en Instagram, expresó: “Amigo de tantos años, Abransito, mejor conocido como Lic. Cortillo de La familia P. Luche, se nos adelanta. Toda una vida de conocernos, al igual que a su familia, que le deseamos pronta resignación”.

Otra despedida emotiva también circuló en redes:

“¡Sí, que se largue! ¡Pero al cielo! Amigo Abrahamcito, ‘Lic. Cortillo’, hasta donde estés, ¡un abrazo muy fuerte! Tantos años de conocernos y ya te vas”. Abraham Pérez

Hasta el momento, no se han revelado las causas oficiales de la muerte de Abraham Pérez, lo que ha provocado diversas especulaciones entre usuarios en redes sociales.

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Muere Abraham Pérez, actor de ‘La Familia P. Luche’ / Redes sociales

¿Quién fue Abraham Pérez y en qué otros programas participó?

Aunque su nombre quizá no era tan conocido como el de otros actores de la televisión mexicana, Abraham Pérez logró dejar huella gracias a su participación como el Licenciado Cortillo en La familia P. Luche.

Su personaje apareció en algunos de los episodios más recordados de la serie y terminó convirtiéndose en uno de los favoritos del público por su peculiar personalidad y sus frases inolvidables.

Además de formar parte del universo de La familia P. Luche, Abraham Pérez también participó en otros proyectos relacionados con Eugenio Derbez, incluyendo XHDRbZ. Asimismo, tuvo una aparición en la producción 7 Colombian Kilos.

Sin embargo, conforme pasaron los años Abraham Pérez decidió alejarse de la vida pública. Su retiro de la televisión ocurrió de manera discreta, por lo que poco se conocía sobre sus actividades recientes o su vida personal.