Alberto Vázquez de luto; anuncia irreparable pérdida con desgarrador mensaje: “Es muy triste... QDEP”

La industria del espectáculo se vistió de luto. Alberto Vázquez enterneció las redes tras dar a conocer la lamentable muerte de un ser querido. Esto fue lo que dijo.

Cabe recordar que, el año pasado, Alberto y Enrique Guzmán, protagonizaron tremenda polémica. Incluso, el padre de Alejandra Guzmán, ¿le deseó la muerte? Ahora… lastimosamente, Vázquez está de luto.

Alberto Vázquez anunció en redes sociales la muerte de un ser querido. / Mazcalent

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¿Por qué Alberto Vázquez está peleado con Enrique Guzmán?

Enrique Guzmán y Alberto Vázquez son considerados dos de los artistas mexicanos más importantes de su generación. Ambos brillaron como referentes del rock en las décadas de los 60 y 70, lo que los colocó como competidores dentro de la industria musical. Sin embargo, con el paso de los años, esa rivalidad trascendió los escenarios y derivó en una marcada enemistad.

Aunque los dos han reconocido que jamás mantuvieron una relación cercana, Alberto Vázquez llegó a señalar que el conflicto habría surgido por el carácter y el ego de Enrique Guzmán. Incluso, recordó una experiencia durante las grabaciones de la película ‘Caín, Abel y el otro’, cuando, según su versión, el papá de Alejandra Guzmán se habría molestado porque su nombre no apareció entre los primeros créditos.

Enrique Guzmán le desea el mal a Alberto Vázquez / Redes sociales

“Cada quien tiene su lugar. Ese ha sido su coraje de toda la vida, que, dondequiera que vaya, no dejo que me quiten mi crédito. Eso es lo que le purga; no sé por qué. Y no es nada contra él”. Alberto Vázquez

En aquel momento, Alberto Vázquez relató que estuvo a punto de llegar a los golpes con Enrique Guzmán durante la grabación de un disco que realizaron juntos. Según contó, el conflicto surgió porque Guzmán insistía en cantar al final del proyecto, ya que, presuntamente, consideraba que esa posición le permitiría destacar más ante el público.

De acuerdo con Vázquez, el incidente ocurrió después de que Enrique llegara antes al estudio y presuntamente consumiera algunas bebidas alcohólicas. Mientras él grababa su parte, el exesposo de Silvia Pinal se le acercó por detrás para exigirle que terminara cuanto antes.

“Se me aparece por allá atrás y me dice: ‘Ya termina, hijo de la ch…’, que ya termine porque me había pasado una hora cantando, y mentira; tenía 45 minutos. (Él decía) que para hacérsela cansada. Me dio mucho coraje; paró la orquesta y le dije: ‘Mi amigo ya llegó; me voy’, y la gente no quería. Paso, era un escenario de dos metros; me empujó. Me dio mucho coraje; no le di porque me agarraron. Ya después canté y me fui al camerino y le di un cachetadón. Él me aventó una botella de agua. Nos separaron”. Alberto Vázquez

Ante esto, Enrique Guzmán le contestó en una conferencia de prensa. ¿Le deseó la muerte?

“Que se muera Alberto Vázquez si quiere. No, ni eso. Él estará bien en dondequiera que se encuentre”. Enrique Guzmán

“La gente se merece que yo por lo menos los reciba bien y ellos a mí también. Yo salgo al escenario y la gente ya me quiere desde el principio”, agregó.

Enrique Guzmán despotricó en contra de Alberto Vázquez / Redes sociales

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¿Qué ser querido de Alberto Vázquez murió hoy, sábado 6 de junio?

Luego de que el hijo de Alberto Vázquez recordara el tenso momento que vivió con Enrique Guzmán, dio a conocer en redes sociales una lastimosa noticia: la muerte de su amigo Román Alberto Cepeda.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante expresó su dolor y envió el pésame a la familia del político. Incluso, recordó la amistad que sostuvieron. Asimismo, utilizó una fotografía de su boda en 2022 para recordarlo.

“Mi más sentido pésame a la familia Cepeda, es muy triste perder a un amigo, siempre lo recordaré por su sencillez, sinceridad, aquí en esta foto de mi boda, 20 de abril de 2022, donde él me acompañó. QEPD. Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón”. Alberto Vázquez

Así lo dijo Alberto Vázquez:

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¿De qué murió el amigo de Alberto Vázquez, Román Alberto Cepeda?

Al momento, Alberto Vázquez no ha revelado a sus seguidores las causas de la muerte de Román Alberto Cepeda. Aunque los primeros reportes señalan que el alcalde se encontraba recuperándose de una neumonía que lo llevó a ser hospitalizado. Antes de ello, en mayo pasado, fue sometido a una cirugía de espalda. Por esta razón, se especuló que falleció tras presentar complicaciones de salud.

Asimismo, usuarios no tardaron en externar su más sentido pésame a la familia del político.

Estos fueron algunos comentarios:



“Mis condolencias a toda la familia. QEPD”,

“Nuestras más sentidas condolencias para ustedes, su familia y amigos”,

“¡Que en paz descanse! Un abrazo por tu amigo, querido Alberto”.

Cabe señalar que Alberto Vázquez también ha enfrentado problemas de salud. Hace un año, el cantante, conocido por interpretar Maracas, fue sometido a un cateterismo en el Hospital de Alta Especialidad No. 71 del IMSS, ubicado en Torreón.