Muere Ricardo de Pascual, actor de ‘El chavo del 8' y ‘El tesoro del saber’, a los 85 años

La madrugada de hoy, martes, 21 de abril, se confirmó la lastimosa muerte de Ricardo de Pascual, querido actor y comediante de ‘El chavo del 8' y ‘El tesoro del saber’, a los 85 años. Esta lastimosa pérdida conmocionó a toda la industria del espectáculo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la Asociación Nacional de Actores dio a conocer la pérdida de Ricardo Pascual. Incluso, le enviaron sus condolencias a la familia.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual @ricardodepascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”, se lee.

¿De qué murió Ricardo de Pascual, actor de ‘El chavo del 8'?

Al momento, los familiares del actor Ricardo Pascual, quien también participó en ‘Vecinos’, no han confirmado las causas del fallecimiento. Sin embargo, meses atrás, el comediante reveló que fue diagnosticado con una enfermedad que lo dejaría con muy poco tiempo de vida.

Mediante una entrevista con Matilde Obregón, Ricardo sorprendió al aparecer con un tanque de oxígeno. Por esta razón, confesó que fue diagnosticado con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).

“Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio (…) después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias” Ricardo de Pascual

“Aparentemente estaba bien de los pulmones; después de que me dio Covid resultó que no, y el EPOC se declaró”, agregó.

