Muere Patrick Muldoon, actor de Salvados por la campana, a los 57 años, ¡lo hallaron inconsciente en el baño!

El mundo del espectáculo vuelve a estar de luto. Tras el asesinato de dos miembros del staff de ‘Sin senos sí hay paraíso’, se confirma la muerte de Patrick Muldoon, actor mayormente conocido por su participación en ‘Salvados por la campana’, a los 57 años. Se informó que fue encontrado inconsciente en el baño de su casa, ¿accidente o muerte natural? Te contamos los detalles.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Patrick Muldoon, actor de ‘Salvados por la campana’?

La hermana de Patrick Muldoon, actor de ‘Salvados por la campana’, contó al medio TMZ que la celebridad murió el pasado 19 de abril. De acuerdo con su declaración, el famoso había ido a bañarse tras haber tomado un café con su novia en su mansión de Beverly Hills.

Al ver que estaba tardando demasiado, la chica fue a ver cómo estaba. Cuando entró al baño, lo encontró inconsciente en el suelo, por lo que llamó a emergencias. Los paramédicos intentaron reanimarlo sin éxito.

Tras las investigaciones pertinentes, se concluyó que Patrick había perdido la vida a causa de un infarto fulminante. Esto sorprendió a sus fans, ya que la celebridad nunca mencionó padecer alguna enfermedad cardíaca.

Hasta el momento, los familiares no han querido dar más declaraciones sobre el trágico suceso, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. En tanto que los fans no han dudado en lamentar el hecho y mandar sus condolencias a la familia.

Patrick Muldoon / Redes sociales

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¿Cuáles fueron las últimas palabras de Patrick Muldoon, actor de ‘Salvados por la campana’?

Patrick Muldoon era relativamente activo en redes sociales, mediante las cuales promocionaba sus proyectos laborales y compartía algunos momentos especiales con sus allegados. Su último post en Instagram data del 17 de abril, es decir, dos días antes de su fallecimiento.

En dicha publicación, Patrick se decía muy feliz por su participación en la cinta ‘Kockrocah’, la cual se encuentra en fase de producción. En este filme, iba a compartir créditos con grandes celebridades como Chris Hemsworth y Alec Baldwin.

“Muy emocionado de ser parte de este increíble proyecto KOCKROACH dirigido por Matt Ross protagonizado por Chris Hemsworth, Taron Edgerton, Zazzie Beetz y Alec Baldwin. Grabando ahora en Australia”, expresó.

Tras el anuncio de su muerte, el post se llenó de mensajes lamentando su deceso y deseándole todo lo mejor a sus allegados para que puedan sobrellevar su duelo.

Patrick Muldoon / Redes sociales

¿Quién era Patrick Muldoon, actor de ‘Salvados por la campana’?

Patrick Muldoon fue un actor, productor y músico originario de Los Ángeles, Estados Unidos. Se le ha visto en varios proyectos importantes como ‘Salvados por la campana’ y ‘Days of Our Lives’, considerada una de las telenovelas estadounidenses más largas.

También se le vio en otras producciones como:

‘Melrose Place’

‘Starship Troopers: Las brigadas del espacio’

‘Mala suerte’

‘Descenso final’

‘Proyecto Viper’

‘Un novio por Navidad’

‘Arañas devoradoras’

También era el vocalista de la agrupación ‘The Sleeping Masses’. De igual forma, produjo y protagonizó ‘Badge of Honor’. No tuvo hijos. Le sobreviven sus padres, una hermana, dos sobrinos y su novia identificada como Miriam Rothbart, con quien tenía una relación de casi tres años.

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