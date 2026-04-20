‘Sin senos sí hay paraíso’: Filtran VIDEO del atentado durante grabaciones que dejó tres muertos y un herido

El elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso’ se vistió de luto. Y es que, durante el pasado fin de semana, se dio a conocer que la producción fue víctima de un ataque armado mientras estaban grabando en Bogotá, Colombia.

Con el paso de las horas, han surgido más detalles sobre lo ocurrido, incluyendo un video del hecho. Esto es todo lo que se sabe hasta el momento.

Ataque contra producción de Sin senos sí hay paraíso / Redes sociales

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¿Cómo fue el ataque a la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y quiénes fueron las víctimas?

De acuerdo con lo informado por autoridades locales, el siniestro contra la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ ocurrió el pasado sábado 18 de abril, en la localidad de Santa Fe. Se reportó que un hombre, sin mediar palabras, atacó con un arma punzocortante a un miembro del staff, quien se había apartado un poco de la zona de grabación para fumar.

Algunos de sus compañeros, al darse cuenta de la situación, lo defendieron, por lo que también resultaron heridos.

“Un hombre, sin mediar palabra, agrede con un arma punzocortante a un ciudadano. Es muy extraño porque a la persona que primero agreden no medió palabras, no le dijo nada, tan solo se acercó y lo hirió”, indicó.

Se mencionó que el suceso dejó un saldo de tres personas muertas; dos de ellas miembros de la producción y el presunto agresor, quien sería identificado como José. También hubo un lesionado que fue trasladado al hospital y, hasta el momento, su diagnóstico se maneja como “reservado”. Los integrantes del staff fueron identificados como Nicolás Perdomo y Henry Benavidez.

Al mismo tiempo, se informó que habían detenido a cuatro personas que, presuntamente, estuvieron involucradas en los hechos.

Ataque en Sin senos sí hay paraíso / Redes sociales

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Filtran VIDEO del ataque contra la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Durante la mañana de este lunes 20 de abril, el medio colombiano ‘Noticias RCN’ presentó el video del ataque contra la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’. El material habría sido obtenido de las cámaras de seguridad del Instituto Roosevelt, aledaño a la zona del siniestro.

En la grabación se puede ver a Nicolás fumando y platicando con una joven. En algún punto, el atacante se acerca a él y lo hiere con un cuchillo. Algunos compañeros del empleado se acercan para tratar de salvarle la vida a la víctima y enfrentar al agresor.

Una de las periodistas del medio informó que dos personas del staff que trataron de defender a Nicolás lograron herir de muerte al victimario. Fueron llevados al Ministerio Público y estaban en riesgo de que se les acusara de homicidio. No obstante, su abogado defensor logró que los absolvieran de los cargos, ya que fue “legítima defensa”.

“En la localidad de Santa Fe, en vía pública, se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano. Posteriormente, varias personas que se encontraban en este lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre ellas el agresor”, se informó.

#ATENCIÓN | @NoticiasRCN conoció los videos de cámaras de seguridad que captaron el cruel ataque durante el rodaje de una producción en Bogotá. De acuerdo con las autoridades, no se trató de un robo ni una riña, pues el ataque se dio sin mediar palabra.▶️ pic.twitter.com/a1lIquQP98 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 20, 2026

¿La cuarta temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’ se suspende tras ataque a producción?

Hasta el momento, la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ no ha mencionado nada sobre lo que pasará con las grabaciones de la nueva temporada. Recordemos que se estaba iniciando el rodaje de la cuarta edición.

Se prevé que el rodaje se suspenda, al menos, por unas semanas como una muestra de respeto a los fallecidos. Y es que tanto los miembros del staff como el elenco de la serie se han dicho sumamente afectados por este hecho.

A través de redes sociales, han dedicado palabras emotivas de despedida a los asesinados y se han solidarizado con sus familias.

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