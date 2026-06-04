Cuéntamelo, ya! interrumpe transmisión EN VIVO para anunciar muerte de cantante: “Partió rodeado de su familia”

El programa Cuéntamelo, ya! frenó su transmisión en vivo con un anuncio inesperado que dejó en shock a la audiencia: una muerte repentina sacude a la música.

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¿Qué pasó en Cuéntamelo, ya! y por qué interrumpieron la transmisión en vivo?

El programa Cuéntamelo, ya! volvió a convertirse en tendencia luego de que sus conductoras interrumpieran la transmisión en vivo para dar una noticia de última hora: la muerte de un cantante legendario del R&B que marcó a varias generaciones.

Durante la emisión del miércoles, el ambiente cambió por completo cuando Sofía Escobosa, conductora del programa de Televisa, tomó la palabra para informar sobre el fallecimiento de Peabo Bryson, uno de los artistas más importantes de la música romántica internacional.

Las presentadoras no ocultaron su tristeza ante las cámaras y compartieron la noticia con millones de televidentes que, de inmediato, reaccionaron en redes sociales. El momento se volvió viral, pues la interrupción en vivo generó sorpresa e incertidumbre entre los fans del programa.

“Lamentablemente el legendario cantante de R&B, Peabo Bryson, ganador de dos Premios Grammy e interprete de inolvidables éxitos como ‘La bella y la bestia’ y ‘Un mundo ideal’, falleció a los 75 años de edad”, dijo Sofía Escobosa en plena transmisión.

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¿De qué murió Peabo Bryson y qué se sabe de su fallecimiento?

La muerte de Peabo Bryson, el querido cantante ocurrió el 2 de junio de 2026, a los 75 años de edad, tras enfrentar complicaciones derivadas de un derrame cerebral que había sufrido días antes.

De acuerdo con lo informado en Cuéntamelo, ya!, su representante confirmó que el artista falleció en condiciones tranquilas, acompañado de sus seres queridos.

“Sufrió un derrame cerebral. Su representante confirmó que partió pacíficamente y rodeado de su familia”, detalló la conductora durante el programa en vivo.

El deceso del cantante generó una ola de reacciones en la industria musical, donde colegas, fans y figuras del entretenimiento han recordado su legado y la huella que dejó en la música internacional.

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¿Quién era Peabo Bryson, cantante de R&B que murió a los 75 años?

Peabo Bryson fue un reconocido cantante estadounidense de R&B, soul y balada romántica, considerado una de las voces más importantes del género durante más de cinco décadas.

Nacido el 13 de abril de 1951 en Carolina del Sur, Estados Unidos, construyó una carrera sólida que lo llevó a conquistar escenarios internacionales y a convertirse en un referente de la música romántica.

Ganó dos premios Grammy y alcanzó fama mundial gracias a sus icónicos duetos en películas de Disney, especialmente:



“Beauty and the Beast” junto a Celine Dion

“A Whole New World” de Aladdín junto a Regina Belle

Además, su repertorio incluye éxitos que marcaron época como:



If Ever You’re in My Arms Again

Can You Stop the Rain

Tonight, I Celebrate My Love

Su estilo único, caracterizado por una voz suave pero poderosa, lo convirtió en uno de los grandes exponentes del R&B romántico a nivel global.