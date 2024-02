Muere figura de la música de EUA, quien fuera reconocido por el presidente Trump con una medalla

El cantante country Toby Keith falleció el lunes a la edad de 62 años, según escribió su familia en un comunicado publicado en su sitio web y cuentas de redes sociales temprano el martes.

“Toby Keith falleció pacíficamente la noche del pasado 5 de febrero, rodeado de su familia”, decía el comunicado

“Luchó su batalla con gracia y valentía”, continúa. “Por favor, respeten la privacidad de su familia en este momento”.

Fue diagnosticado con cáncer de estómago

Keith reveló en junio de 2022 que había sido diagnosticado con cáncer de estómago.

El astro de la música country con sede en Oklahoma fue más conocido por su éxito de 1993, ‘Should’ve been a cowboy’. Su éxito inicial fue reproducido 3 millones de veces en estaciones de radio y se convirtió en la canción country más reproducida de la década de 1990.

Elaine Schock, publicista de Keith desde 2003, confirmó su muerte al medio CNN.

Who remembers that time Toby and @BlakeShelton teamed up to play #ShouldveBeenACowboy on the @ACMAwards stage? pic.twitter.com/fvwdq10rWE — Toby Keith (@tobykeith) April 24, 2023

Legado musical

Entre sus 20 éxitos número 1 en Billboard se encuentran “How do you like me now?!”, “As good as I once was”, “My list” y “Beer for my horses”, un duoeto con Willie Nelson”.

Su canción de 2002, “Courtesy of the red, white and blue (The angry american)”, mostró su patriotismo tras los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Sin embargo, Keith no solo utilizó la idea del patriotismo estadounidense en sus canciones. Dio su apoyo a los militares estadounidenses, en 11 giras para visitar y sensibilizar para las tropas que sirven en el extranjero. Escribiría sobre su apoyo a los hombres y mujeres en el ejército estadounidense con su éxito de 2003, “American soldier”.

Toby Keith cantando / X: Toby Keith

En 2021, el entonces presidente Donald Trump concedió a Keith la Medalla Nacional de las Artes, que la Fundación Nacional de las Artes describe como “el más alto galardón otorgado a artistas y mecenas de las artes por parte del gobierno de Estados Unidos.”

