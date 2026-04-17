¿Murió Daniel Corral de Exatlón México? La verdad del mensaje que confundió a fans y desató el susto en redes

El nombre de Daniel Corral, atleta olímpico y ex participante de Exatlón México, explotó en redes sociales durante las últimas horas y no fue por una competencia ni un regreso al reality de TV Azteca, sino por un mensaje que provocó miedo, confusión y hasta enojo entre sus seguidores.

El texto, aunque buscaba mostrar apoyo y solidaridad, fue interpretado de forma equivocada por cientos de usuarios, quienes reaccionaron con susto al leer las primeras líneas del mensaje. Lo que inició como una despedida terminó convirtiéndose en una confusión viral que puso a los fans de Daniel Corral en alerta.

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Daniel Corral, atleta olímpico y ex participante de Exatlón México.

¿Murió Daniel Corral de Exatlón México o fue una confusión en redes sociales?

No, Daniel Corral no murió. El atleta olímpico se encuentra con vida, pero atravesando un momento personal muy difícil que fue comunicado por el reality, provocando uno de los sustos más comentados entre los fans de Exatlón México.

El mensaje que causó la controversia fue publicado por la cuenta oficial del programa Exatlón México, donde se leía:

"¡Descanse en paz! Daniel Corral, exparticipante de Exatlón México, se viste de luto tras dolorosa muerte”. Exatlón México

Publicación de Exatlón México.

La redacción llevó a muchos usuarios a pensar que el fallecido era el propio deportista, cuando en realidad el texto hacía referencia a la muerte de su perrito, una pérdida profundamente significativa para Corral.



“La importancia de usar comas”

“Es aquí cuando te das cuenta de lo importante que es leer bien”

Cabe destacar que la publicación ya no se encuentra activa en la plataforma X, donde Exatlón México había compartido el mensaje de apoyo y palabras de consuelo dirigidas a Daniel Corral.

Hasta el momento, Daniel Corral no se ha pronunciado públicamente sobre el malentendido en redes sociales que surgió por los rumores de su supuesta muerte.

Daniel Corral enfrenta dura pérdida: murió su perrito y así se despidió el ex de Exatlón México

Más allá del malentendido viral, la realidad detrás de la publicación es profundamente emotiva. Daniel Corral atraviesa un duelo auténtico tras la muerte de su perrito, una pérdida que compartió abiertamente con sus seguidores.

De acuerdo con lo que el propio gimnasta publicó en sus redes sociales, su perro llamado “Oreo”, también conocido cariñosamente como “Negrito”, falleció a los 15 años. Para despedirse, Corral compartió un video lleno de recuerdos: fotos, clips y momentos entrañables desde que el perrito era apenas un cachorro.

El video estuvo acompañado por una narración en la que se puede escuchar la voz del atleta visiblemente quebrada, mostrando el dolor real que vive tras perder a su compañero de cuatro patas.

En su emotivo mensaje, Daniel Corral expresó: “Qué difícil es decirte estas palabras. Para mi ‘Oreo’, mi ‘Negrito’: por qué me siento tan triste, si sé que estás feliz en estos momentos. Estás en el cielo, jugando como siempre lo hacías aquí (...)”

El deportista también confesó lo difícil que fue dejarlo partir, dejando claro el profundo vínculo que existía entre ellos.

“Nos costó tanto dejarte ir, ¿y sabes por qué?... por lo mucho que te amamos y por lo mucho que nos amaste” Daniel Corral

El mensaje completo de Daniel Corral conmovió a miles de seguidores, quienes no tardaron en mostrarle apoyo, solidaridad y palabras de aliento. En su dedicatoria, el ex participante de Exatlón México habló desde el corazón y sin filtros.

Daniel Corral “Quiero pensar que me estás esperando para recibirme en el cielo, para jugar de nuevo. Abrazarte, sentir tu pelaje y decirte lo mucho que te amo, te extraño y lo agradecido y feliz que nos hiciste”.

Daniel Corral cerró su mensaje dejando claro que su perro no fue solo una mascota, sino parte esencial de su familia: “Te amamos tanto que la casa fue tuya. No pensé que sería tan difícil decirte adiós, eres y serás siempre nuestro bebé, nuestro consentido. Descansa en paz, mi querido hermano de cuatro patas, ya nos reencontraremos jóvenes para seguir jugando juntos. Te amo, mi ‘Negrito’”.