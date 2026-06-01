Jamie Lee Curtis de luto preocupa por desgarrador mensaje a su hermana fallecida: “Nos vemos en el camino”

La industria del entretenimiento se encuentra de luto tras la muerte de Kelly Lee Curtis, hermana mayor de Jamie Lee Curtis. La actriz ganadora del Oscar compartió una serie de mensajes que conmovieron a sus seguidores al revelar detalles íntimos de la relación que mantuvo con quien describió como su primera amiga, confidente y una figura fundamental en su vida.

La protagonista de “Halloween” dejó claro que la pérdida de su hermana representa uno de los momentos más dolorosos de su vida, aunque también aseguró encontrar consuelo al saber que murió en paz.

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¿Cómo confirmó Jamie Lee Curtis la muerte de su hermana Kelly Lee Curtis?

La noticia fue dada a conocer por la propia estrella de Otro viernes de loco, Jamiee Lee Curtis, a través de sus redes sociales, donde confirmó que Kelly Lee Curtis falleció a los 69 años. Lejos de limitarse a un breve anuncio, la actriz decidió rendirle homenaje con palabras cargadas de cariño, recuerdos familiares y una despedida que rápidamente generó reacciones entre sus millones de seguidores.

En su publicación, Jamie Lee Curtis recordó algunas de las cualidades que más admiraba de su hermana mayor y destacó el impacto que tuvo en quienes la conocieron.

“Un cálido aloha a mi hermana mayor, Kelly Lee Curtis. Falleció esta mañana en su casa, rodeada de naturaleza y en paz. Era increíblemente hermosa y una actriz talentosa. La recordaremos por su amorosa generosidad, sus firmes opiniones, su infinita curiosidad, su estilo único y sus galletas navideñas de almendras en forma de media luna. Dios está contigo. (...) Nos vemos en el camino.” Jamie Lee Curtis

La frase “Nos vemos en el camino” fue la que más llamó la atención de los seguidores de Jamie Lee Curtis, quienes interpretaron estas palabras como una promesa de reencuentro.

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Muere hermana mayor de Jamie Lee Curtis

¿De qué murió Kelly Lee Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis?

Hasta el momento, la causa exacta de la muerte de Kelly Lee Curtis no había sido revelada públicamente por su familia cuando Jamie Lee Curtis anunció su fallecimiento.

Sin embargo, reportes más recientes señalan que Kelly murió por causas naturales después de pasar una semana en cuidados de hospicio.

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¿Cómo era la relación entre Jamie Lee Curtis y su hermana Kelly Lee Curtis?

La relación entre Jamie Lee Curtis y Kelly Lee Curtis estuvo marcada por el cariño, pero también por los retos que enfrentaron durante su infancia. En una segunda publicación, la actriz recordó que ambas crecieron en medio del divorcio de sus padres, una situación que influyó en la dinámica familiar.

Jamie Lee Curtis explicó que durante años vivieron separadas y que, como ocurre en muchas familias, también existió cierta rivalidad entre hermanas por la atención de sus padres. Sin embargo, el paso del tiempo fortaleció su vínculo hasta convertirlo en una relación entrañable.

Según relató la actriz, Kelly Lee Curtis regresó a su vida de manera definitiva cuando la acompañó en su boda. A partir de ese momento, se convirtió en una presencia constante y en una pieza clave dentro de su círculo más cercano.

La actriz explicó que Kelly llegó a trabajar junto a ella en una etapa complicada y terminó formando parte esencial de la estructura familiar que construyó durante décadas. Esa cercanía hizo que el golpe emocional fuera aún más fuerte.

Jamie Lee Curtis “Mi hermana y yo éramos muy cercanas cuando éramos niñas, pero también tuvimos esa competencia de hermanos por la atención y el amor de padres divorciados y éramos muy diferentes, vivimos separados durante muchos años, pero ella volvió para estar conmigo en mi boda y nunca se fue de nuevo. Trabajó para mí en un momento en que estaba entre trabajos como mi tía asistente y se convirtió en una parte integral de mi estructura familiar. Hoy la echo de menos, pero me impulsa el conocimiento de que está en paz.”

¿Quién fue Kelly Lee Curtis, la hermana mayor de Jamie Lee Curtis?

Kelly Lee Curtis fue una actriz, directora y productora estadounidense, además de la hermana mayor de Jamie Lee Curtis. Nació el 17 de junio de 1956 y era la hija mayor de dos leyendas de Hollywood: Tony Curtis y Janet Leigh.

Aunque nunca alcanzó la fama mundial de su hermana, Kelly construyó una carrera en cine y televisión durante las décadas de los 80 y 90. Participó en películas como:



Trading Places

Magic Sticks y

The Devil’s Daughter Además de aparecer en series como:



Star Trek: Espacio profundo nueve (Star Trek: Deep Space Nine)

El justiciero (The Equalizer)

El centinela (The Sentinel)

Además de actuar, estudió en el Lee Strasberg Theatre Institute y se graduó de Skidmore College con una licenciatura en negocios. También trabajó detrás de cámaras en varios proyectos de Jamie Lee Curtis como asistente y colaboradora. Más adelante fundó una productora junto a su esposo, el cineasta John Marsh.