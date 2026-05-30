Actor mexicano de telenovelas murió luego de consumir un alimento contaminado: ¿Cómo fueron sus últimos días?

Un querido actor mexicano que tenía una amplia carrera en televisión, murió de una manera trágica y repentina, luego de consumir un alimento que presuntamente habría estado contaminado. ¿Cómo fueron sus últimos momentos?

Muere integrante del Mariachi Vargas / Canva

¿Quién fue el actor mexicano que murió por un alimento contaminado?

Se trata del actor mexicano Sebastián Ferrat, quien había alcanzado la fama gracias a su participación en la exitosa serie El señor de los cielos.

Sin embargo, detrás del éxito y los reflectores, el actor enfrentaba una silenciosa batalla de salud que terminaría arrebatándole la vida de forma inesperada.

Lo que parecía un problema menor terminó convirtiéndose en una tragedia que todavía conmueve a sus seguidores y compañeros de la industria. ¿Qué enfermedad padeció el intérprete?

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¿Qué enfermedad padeció Sebastián Ferrat?

Aunque frente a las cámaras Sebastián Ferrat seguía proyectando éxito, fuera de los foros comenzó a experimentar complicaciones de salud que fueron empeorando rápidamente. El actor pasó varios meses hospitalizado mientras su estado se volvía cada vez más delicado.

Finalmente, el 29 de diciembre de 2019 se confirmó su fallecimiento a los 41 años de edad, noticia que tomó por sorpresa al medio artístico y a los fanáticos de El señor de los cielos.

De acuerdo con la información difundida en aquel momento, Ferrat murió a consecuencia de cisticercosis, una enfermedad causada por el parásito Taenia solium, conocido popularmente como “la tenia del cerdo”.

Presuntamente, el actor habría adquirido la infección tras consumir carne de cerdo contaminada o mal cocida. Una vez dentro del organismo, los huevecillos del parásito pueden alojarse en el intestino y posteriormente viajar a otras partes del cuerpo, afectando órganos vitales.

El caso de Ferrat generó gran impacto debido a lo inesperado del diagnóstico y a la gravedad de las complicaciones que sufrió durante sus últimos meses de vida.

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¿En qué telenovelas y series participó Sebastián Ferrat?

Antes de convertirse en uno de los rostros más populares de El señor de los cielos, Sebastián Ferrat había construido una carrera constante dentro de la televisión mexicana. Debutó en 2001 en el programa Lo que callamos las mujeres y poco a poco comenzó a ganar reconocimiento.

Incluso, un año antes de su fallecimiento, Ferrat compartió que formaría parte de Yankee, producción realizada por Argos para Netflix.

Otros programas en los que participó fueron:

La bella y las bestias,

A cada quien su santo,

Reina de corazones,

Amar de nuevo.

Mientras haya vida,

Montecristo, entre muchos otros.

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