De la fama en El señor de los Cielos a un final devastador: ¿Murió por comer carne de cerdo?

Era uno de los rostros más reconocidos y comentados de El señor de los Cielos. Tenía fama, proyectos en puerta y el cariño del público, pero algo fuera de los reflectores comenzó a apagarlo poco a poco. Sebastián Ferrat ingresó al hospital y ya no volvió a salir. Meses después, su muerte a los 41 años destapó una historia tan inesperada como estremecedora, relacionada con un alimento cotidiano que terminó por cambiarle la vida para siempre.

Su historia resurgió cinco años después de su muerte, en medio de nuevas alertas sobre enfermedades transmitidas por alimentos que volvieron a poner el foco en casos que parecían olvidados.

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¿Cómo pasó de ser uno de los actores más queridos de El Señor de los Cielos a una muerte inesperada?

Durante varios años, Sebastián Ferrat se convirtió en uno de los actores más reconocidos y queridos de El señor de los Cielos. Su personaje, “el Marcado”, no solo le dio popularidad, sino también el cariño del público que seguía la serie noche tras noche. Su carrera iba en ascenso, su nombre sonaba fuerte y su presencia en pantalla era cada vez más sólida.

Sin embargo, lejos de los foros y reflectores, el actor comenzó a enfrentar una batalla silenciosa contra su salud. Lo que parecía un malestar terminó convirtiéndose en una enfermedad grave que lo llevó a permanecer meses hospitalizado, hasta que finalmente su cuerpo no resistió más.

La noticia de su fallecimiento, ocurrida el 29 de diciembre de 2019, dejó en shock a fans, colegas y seguidores de la serie, pues nadie imaginaba que un problema relacionado con la alimentación terminaría por arrebatarle la vida a uno de los rostros más populares de la televisión.

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¿De qué murió Sebastián Ferrat?

La muerte de Sebastián Ferrat fue consecuencia de la cisticercosis, una enfermedad provocada por el parásito Taenia solium, conocida comúnmente como la tenia del cerdo.

De acuerdo con la información que trascendió en su momento, el actor habría contraído esta infección tras consumir carne de cerdo en mal estado, lo que permitió que los huevecillos del parásito ingresaran a su organismo. Una vez dentro, estos se alojan en el intestino y pueden viajar por el torrente sanguíneo hasta afectar órganos vitales.

Según la Secretaría de Salud, la cisticercosis puede adquirirse al ingerir carne de cerdo cruda o mal cocida, frutas o verduras contaminadas, o incluso por contacto con materia fecal infectada. En el caso de Ferrat, el parásito terminó causando graves complicaciones que derivaron en su fallecimiento.

La enfermedad es especialmente peligrosa cuando afecta al cerebro, condición conocida como neurocisticercosis, ya que puede provocar convulsiones, daños neurológicos severos y, en casos extremos, la muerte.

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¿Quién era Sebastián Ferrat antes de El Señor de los Cielos y cuál fue su legado en la TV?

Sebastián Ferrat inició su carrera actoral en 2001 en la serie Lo que callamos las mujeres de TV Azteca. A partir de ahí, fue construyendo una trayectoria constante en televisión con proyectos como

Se busca un hombre

La bella y las bestias

El Vato

Ruta 35

No obstante, el papel que lo consolidó ante el gran público fue “El Marcado” en El señor de los Cielos. Este personaje lo colocó como uno de los actores más reconocidos de la serie y le abrió nuevas oportunidades laborales.

Un año antes de morir, Ferrat anunció con entusiasmo que interpretaría a “Cara Sucia” en la serie Yankee, producción de Argos para Netflix, demostrando que su carrera seguía en pleno crecimiento. En su última publicación de Instagram, fechada el 28 de noviembre de 2018, escribió:

Sebastián Ferrat “Y al fin cayó en mis manos un antagónico muy chingón... Muy pronto conocerán a #CaraSucia en #ElYankee una serie producida por #Argos para #Netflix Lo van a amar y odiar más, se los aseguro”.

Meses después, esa publicación se convertiría en una despedida involuntaria que hoy estremece a sus seguidores.