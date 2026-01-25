Rafael Amaya de nuevo “Aurelio Casillas”, actor confirma regreso a la serie El señor de los cielos: ¡Así luce!

El regreso de una de las figuras más emblemáticas de la televisión latina ya es una realidad. Rafael Amaya confirmó oficialmente su regreso a El señor de los cielos, la exitosa serie de Telemundo, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores. El anuncio se dio a conocer en redes sociales, el cual rápidamente se volvió viral, no solo por la noticia en sí, sino también por el actual estado físico del actor. ¡Te mostramos cómo luce!

¿Cómo anunció el actor Rafael Amaya que la serie El señor de los cielos, regresa?

Fue a través de un video publicado en sus redes sociales donde Rafael Amaya, actor que da vida a “Aurelio Casillas” decidió el El señor de los cielos, aclaró los rumores sobre su posible regreso a la serie:

El señor de los cielos la décima temporada está confirmada, quería que saliera de mi boca. Es oficial. Rafael Amaya

La noticia fue recibida con entusiasmo por parte de los seguidores de la serie, quienes durante años pidieron su regreso tras los cambios que sufrió la historia en temporadas recientes. Aquí algunos de los comentarios:



“Regresa el papá de los pollitos, esto era lo que había esperado”,

“Permítanme pero voy a llorar, lo amooo” y,

“Sin palabras, lo que todos queríamos escuchar.”

Te puede interesar: Querida actriz de El señor de los cielos anuncia embarazo

Rafael Amaya / Redes sociales

¿Cómo luce actualmente el actor Rafael Amaya tras anunciar su regreso como “Aurelio Casillas”?

Para muchos fans, “Aurelio Casillas”, personaje interpretado por Rafael Amaya, es el corazón de la trama, por lo que la confirmación de su regreso representa un renacer de la producción.

Más allá del anuncio, el video llamó poderosamente la atención por la imagen actual de Rafael Amaya. Usuarios en redes sociales no tardaron en comentar sobre su apariencia física, destacando que el actor luce más estable, sereno y enfocado, tras los momentos complicados que enfrentó en años anteriores.

Los “piropos” al actor no se hicieron esperar, decenas de usuarios no solo se mostraron emocionados por la noticia de su regreso, si no también porque para muchos “está más guapo que antes”. ¿Qué opinas?

Lee: Rafael Amaya reaparece en un centro nocturno rodeado de tentaciones

¿Quién es Rafael Amaya y cuál es su trayectoria en televisión?

Rafael Amaya Núñez es un actor mexicano que alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel de “Aurelio Casillas”, personaje principal de la exitosa serie televisiva El señor de los cielos.

En los inicios de su carrera participó en diversas producciones como:



La casa en la playa ,

, Sin pecado concebido ,

, Las dos caras de Ana y

y Alma legal.

No obstante, fue en 2013 cuando su trayectoria profesional dio un cambio trascendental al convertirse en el protagonista de El señor de los cielos, una producción de Telemundo basada en la historia del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes.

A lo largo de su carrera, además de la mencionada narcoserie, Amaya formó parte de producciones relacionadas como El Chema, así como de otros títulos importantes como Señora Acero, La reina del sur y Hospital Central.

Tal vez te interese: Rafael Amaya está listo para dejar ‘El señor de los cielos’ después de 11 años