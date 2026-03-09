Actor de La hora pico y La escuelita VIP, ante deterioro mental, ¡intentó quitarse la vida! “Listo para morir”

El actor Ricardo Hill (65 años), mejor conocido por su personaje del ‘Teacher’ e imitador del periodista Joaquín López-Dóriga, está atravesando momentos muy complicados de salud. En 2020 le diagnosticaron enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), padecimientos relacionados con su hábito de fumar desde los 16 años.

El actor Ricardo Hill / Francisco Mancera, redes sociales y archivo TVNotas

¿Qué padecimiento mental le diagnosticaron al actor Ricardo Hill?

Al actor Ricardo Hill, además, hace 2 años le detectaron deterioro cognitivo neuronal o conductual, una condición que afecta la memoria, el pensamiento, el juicio y el comportamiento. A pesar de que ha intentado seguir los tratamientos a pie de la letra, su estado de salud se ha deteriorado considerablemente.

Platicamos con el comediante, quien nos confesó que ha atravesado momentos muy difíciles. “Le tengo miedo a la muerte, aunque estoy listo para morirme. Y eso lo pienso todos los días, pero no me voy a su#cid*r, aunque me llegan esos pensamientos a veces”.

Respecto a su estado de salud, nos cuenta cómo ha vivido esta etapa. “Me va más o menos... Sigo mi tratamiento. Lo llevo un poco mal... Tomo pastillas. Me ha afectado en que no puedo salir... No me hablan los productores. Voy cada mes con un psicólogo. Me da miedo morirme. El psicólogo me dice que me tengo que cuidar y por eso vivo con mi hermano Salvador”.

Ricardo Hill, actor con deterioro mental / Francisco Mancera, redes sociales y archivo TVNotas

¿Cómo paga el actor Ricardo Hill sus gastos, tras quedarse sin trabajo?

El actor de doblaje, Ricardo Hill, cuenta con algunos apoyos económicos para solventar sus gastos: “Tengo mi jubilación de la ANDA. Me jubilé hace 4 años. Sí ahorré, pero se me acabó por las enfermedades. Tengo también mi pensión del Banco de Bienestar, recibo algunas regalías por mis personajes de doblaje o de las repeticiones”.

Ricardo luce mucho más delgado: “Perdí como 20... Ahorita estoy en 60, pesaba 80 kilos”. En medio de esta situación, también atraviesa momentos complicados en el ámbito familiar, ya que decidió alejarse de ellos: “Extraño mucho a mis hijos, aunque yo me alejé de ellos. Me hablan de vez en cuando. Me gustaría vivir con ellos”. El actor asegura que extraña mucho el cariño de la gente y estar arriba de un escenario. “Eso me motiva a seguir adelante”.

Ricardo Hill y sus personajes / Francisco Mancera, redes sociales y archivo TVNotas

¿Con quién vive actualmente el actor Ricardo Hill?

Por otra parte, hablamos con su hermano Salvador (71), quien se ha hecho cargo del actor desde hace 4 años, y aseguró que le da tristeza ver a su hermano en estas condiciones. “Me siento triste, porque recordamos aquellos tiempos de cuando actuaba, con su personaje del ‘Teacher’, cuando hacía doblaje en las películas. Sobre todo, porque él era muy alegre cuando hacía shows, muy entusiasta. Ahora ya no, pero seguimos adelante”.

Respecto a la salud mental del actor, su hermano comentó. “Nos ha afectado a todos como familia, porque es un cambio radical. Ver cómo era antes y como está ahorita, es algo difícil de aceptar. No es la misma persona que antes. Se convierte como en un niño. Creo que algunas situaciones emocionales le afectaron. Es muy tranquilo, no da mucha lata, está todo el tiempo muy relajado. No le hemos realizado estudios para ver cómo está mentalmente. Son más los cambios que tiene, como tipo trastornos”.

El hermano del comediante expresó que le preocupan los pensamientos que en ocasiones tiene su hermano: “En ese aspecto de querer quitarse la vida, no me preocupa mucho, aunque en una ocasión sí lo intentó. Fue hace como 3 años. Ahora estoy al pendiente de él. Hay que estar vigilándolo constantemente. Siempre obedece”.

Respecto a los gastos que genera el actor, su hermano Salvador comentó. “Yo también soy jubilado y tengo mi pensión del Gobierno. Hay familiares que nos apoyan con algo. Además de algún evento que se hace a beneficio de mi hermano para recaudar fondos”. Salvador se ha acercado a la ANDA para que lo apoyen de alguna manera. Incluso le ofrecieron recibirlo en La Casa del Actor. “Sí, claro, lo intentamos. Cuidan muy bien a la gente. Ya se estaba convenciendo, pero al final ya no quiso. Incluso hace como 1 año nos había ayudado Jorge Ortiz de Pinedo para que lo aceptaran, pero mi hermano no quiso”.

Ricardo Hill junto a su hermano / Francisco Mancera, redes sociales y archivo TVNotas

Además de su hermano, ¿qué otra familia tiene el actor Ricardo Hill?

Respecto a sus hijos y exesposa, el hermano del actor Ricardo Hill aseguró que no han tenido contacto con ellos, salvo con su sobrino. “Su hijo cada semana lo ve o se hablan. Con su hija no tiene mucho contacto, porque vive en Morelia, Michoacán. Con su esposa están separados y no hay contacto. No se ha dado la oportunidad de que platique con ellos. Aunque él no está muy convencido de irse a vivir con su hijo, pero sí me gustaría que lo visitara más. No me da miedo que salga. Todo el tiempo está ocupado viendo tele. Se pone a hacer crucigramas o ve una película, lee. Come bien, come sano. Afortunadamente, no tiene ningún otro tipo de afectación de salud”.

El hermano del comediante hace un llamado a todas las personas que quieran apoyarlo con algún tipo de donación, para solventar sus gastos. “El año pasado se hizo un evento de comediantes a beneficio de mi hermano, en junio, para que se ayudara con algo. Estamos pensando hacer otro”.

Ricardo Hill junto a otros comediantes / Francisco Mancera, redes sociales y archivo TVNotas

¿Cuál es la trayectoria de Ricardo Hill en el doblaje?

Es actor, humorista e intérprete de doblaje.

Es reconocido por su personaje de Joaquín López-Dóriga ‘el Teacher’. También ha parodiado a Jacobo Zabludovsky, David Faitelson y Jaime Maussan.

Como actor de doblaje ha sido la voz de: “Silvestre”, en Looney Tunes , “Kaio-Sama” de Dragon Ball Z , entre otros.

, “Kaio-Sama” de , entre otros. Ha trabajado en los programas de televisión: Al ritmo de la risa, Los comediantes, El privilegio de mandar, La hora pico y La parodia .

y . En teatro estuvo en las obras: E l coyote cojo, El Tenorio cómico y El privilegio de tranzar.

y Participó en las telenovelas: Qué bonito amor y Por ella soy Eva .

y . En cine, estuvo en las películas: Los albañiles, El tahúr, Dunas y Escándalo secreto, en plena cuarentena.

Ricardo Hill / IG: @ricardohill7

¿Qué es la EPOC enfermedad que padece Ricardo Hill?

Esta enfermedad se presenta de 2 formas: Bronquitis crónica, que se manifiesta con tos y moco , y la otra, enfisema, donde, con el tiempo, hay daño en los pulmones.

, y la otra, enfisema, donde, con el tiempo, hay daño en los pulmones. Es ocasionada por fumar mucho, aunque existen casos en no fumadores.

Los síntomas pueden ser variados, e incluyen: Tos con flema o sin flema, fatiga, infecciones respiratorias frecuentes, dificultad para respirar o para tomar aire.

No tiene cura, pero se puede controlar con tratamiento para evitar que avance.

Ricardo Hill padece EPOC / Francisco Mancera, redes sociales y archivo TVNotas

¿Qué síntomas puede tener el actor Ricardo Hill por su deterioro mental?

El deterioro cognitivo leve es la etapa intermedia entre las habilidades de pensamiento normales y la demencia. Existe pérdida de la memoria y problemas con el habla y el juicio , pero no se afectan las actividades diarias.

, pero no se afectan las actividades diarias. Aumenta el riesgo de presentar demencia por la enfermedad de Alzheimer u otras afecciones cerebrales. Algunas personas nunca empeoran o, incluso, llegan a mejorar .

. Los síntomas pueden incluir: Olvidar cosas con mayor frecuencia, no perder el hilo de pensamiento, no poder seguir la trama de un libro o una película, problemas para seguir una conversación, dificultades de habla , dificultad para tomar decisiones, terminar una tarea o seguir instrucciones, problemas para ubicarse en lugares conocidos.

, dificultad para tomar decisiones, terminar una tarea o seguir instrucciones, problemas para ubicarse en lugares conocidos. Este padecimiento también puede acompañarse de: Depresión, ansiedad, mal genio o falta de interés.

