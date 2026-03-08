Polo Morín se muestra como Dios lo trajo al mundo y enciende las redes, ¡otra vez!: “La última”: FOTOS

Polo Morín se volvió tendencia en redes sociales. No por algún anuncio sorprendente o una polémica, sino por mostrarse sin ropa en una publicación para Instagram, recibiendo muchos halagos por parte de sus fans. ¡Te enseñamos las imágenes!

¿Quién es Polo Morín?

Leopoldo Morín Garza, mejor conocido en el medio artístico como Polo Morín, es un actor mexicano originario de Guanajuato. Actualmente tiene 35 años. Comenzó su carrera artística cuando era joven. A los 18 años se mudó a la Ciudad de México, donde pudo tomar cursos para especializarse en actuación.

Tras aparecer en diversos comerciales y modelar para algunas marcas, empezó a aparecer en diversas producciones como ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’. Con el paso de los años, pudo aparecer en telenovelas, realities y películas como:

Por ella soy Eva

Sin miedo a la verdad

¿Quién mató a Sara?

Bake Off Celebrity: México

Mujeres asesinas

Top Chef VIP

Es considerado uno de los actores mexicanos más guapos de los últimos años. Hace algunos años, confesó su atracción por los hombres. Actualmente, se mantiene alejado de la industria artística.

Así fue como Polo Morín se mostró como Dios lo mandó al mundo

A través de Instagram, Polo Morín compartió un par de fotografías de él arriba de una silla, en un cuarto, ¡sin nada! Al parecer, dichas imágenes forman parte de una sesión de fotos que subió hace algunas semanas.

En las fotos anteriores, Polo se mostró en ropa interior, por lo que el nuevo material generó aún más revuelo. En el reciente post, los internautas no dudaron en halagar su cuerpo. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Qué belleza”

“Todo que ver”

“Mi regalo de cumpleaños”

“Por Dios, Polo”

“Están ca… esas fotos”

“Mi nuevo protector para cel”

Diversos internautas incluso le recomendaron abrir su página de contenido exclusivo. Hasta el momento, Polo no ha mostrado señales de contemplar esta idea.

¿Polo Morín regresará a la televisión?

A finales de 2025, Polo Morín, en entrevista para TVNotas, habló sobre su carrera artística y si haber revelado su orientación sexual afectó su vida profesional. El actor reveló que, tras salir del clóset, los productores ya no lo contemplan para interpretar “papeles de galán”.

“Era el tipo de personajes que me daban antes, pero tras haber salido del clóset, ya no me los ofrecen. No quiere decir que sean los únicos personajes que hay, o que yo a fuerza quiera ser el galán, pero no creo que tu vida personal tenga que ver con el tipo de personajes que desarrollas. Sin embargo, ya desde el casting, es diferente. Por eso ya no me ha interesado hacer telenovelas”, narró.

También mencionó que, al menos por ahora, no le interesa volver a las telenovelas, pues desea estar en un proyecto que realmente le interese. Resaltó que no le preocupa el tema económico, ya que ha usado su conocimiento en finanzas para mantenerse. Ahora solo está enfocado en disfrutar de la vida y de su pareja, Bernardo Abascal.

“Todo: felicidad, tranquilidad. Llevamos 5 años. Si se da la boda, igual que todo, yo fluyo con la vida. Soy feliz y disfruto los momentos. Conforme se vayan dando las cosas. Tampoco sueño con tener hijos. Si se da, igual, pero no es mi sueño”, contó.

