Yailin ‘la más viral’ pierde a su bebé y conmueve con desgarrador mensaje: “Mi ángel que está en el cielo”

A dos meses de que Yailin ‘la más viral’ fue detenida por posesión de armas, volvió a encender las redes, pero no por polémica: confirmó la pérdida de su bebé que mantuvo en secreto. Con un mensaje que rompe el corazón, habló de su “ángel en el cielo” y conmovió a todos.

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Yailin ‘La más viral’ se despide de su bebé

¿Yailin ‘la más viral’ perdió a su segundo bebé? Así dio la noticia en redes

Yailin ‘la más viral’, ex de Anuel AA, impactó a sus seguidores al anunciar la pérdida de su bebé a través de redes sociales. La noticia, completamente inesperada, generó una ola de reacciones entre fans que no sabían que la artista dominicana estaba embarazada.

La intérprete de “Chivirika” compartió varios videos en sus historias de Instagram en los que mostró su vientre avanzado, dejando ver que atravesaba una etapa importante de su embarazo en total discreción. En uno de los clips se observa un momento íntimo en el que su pequeña hija le da un beso al vientre, mientras que en otro presume su baby bump con una blusa negra.

Pero lo que realmente estremeció fue el mensaje que acompañó las imágenes. Yailin escribió: “Íbamos a ser tres: Cata, tú y yo. Mi ángel que está en el cielo”, una frase que rápidamente se viralizó y que reflejó el profundo dolor que atraviesa.

Hasta ahora, la cantante no ha dado más detalles sobre lo ocurrido ni ha explicado las causas de la pérdida, lo que ha generado aún más especulación entre sus seguidores.

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Yailin ‘la más viral’ pierde a su bebé

¿Cuántos hijos tiene Yailin ‘la más viral’ y quién es el padre de su hija?

La artista dominicana Yailin ‘la más viral’, tiene una hija, fruto de su relación con el cantante puertorriqueño Anuel AA. La pequeña nació en marzo de 2023 y se ha convertido en una figura muy presente en las redes sociales de la cantante, quien suele compartir momentos tiernos junto a ella.

Con la reciente noticia, queda claro que este bebé que esperaba sería su segundo hijo. Sin embargo, la pérdida truncó ese momento que aparentemente Yailin había decidido vivir en privado, lejos de cámaras y titulares… hasta ahora.

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¿Quién es el actual novio de Yailin ‘la más viral’ en 2026?

La vida sentimental de Yailin ‘la más viral’ ha sido tema constante de conversación en redes sociales y medios de espectáculos. Actualmente, la cantante mantiene una relación con Yoanki, un joven estilista y peluquero dominicano de 25 años.

La propia artista confirmó el romance después de varios meses de especulaciones. Desde entonces, ambos han sido vistos juntos en distintos eventos y reuniones en República Dominicana.

Este sería su primer novio oficial después de su ruptura con Tekashi 6ix9ine en agosto de 2024, luego de que Yailin ‘la más viral’ haber estado casada con Anuel AA, quien es el padre de su hija.