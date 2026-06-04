Hija de influencer muere a los tres años en trágico accidente en la alberca, mientras seguía a un gato

El mundo de las redes sociales sigue de luto. En medio de las especulaciones que siguen surgiendo a raíz del presunto suicidio de Paola Márquez, se da a conocer que una creadora de contenido estaría en duelo por la muerte de su hija. La menor apenas tenía tres años y perdió la vida en un trágico accidente. Esto es todo lo que se sabe.

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Hija de la influencer Guillersis Claudio, ‘la Negra del Swing’ / Redes sociales

¿Qué le pasó a la hija de la influencer Guillersis Claudio, también conocida como ‘la Negra del Swing’?

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de mayo. De acuerdo con reportes de diversos medios internacionales, Guillersis Claudio, ‘‘la Negra del Swing’’, y su familia estaban disfrutando de unas vacaciones en Puerto Plata, en República Dominicana.

En algún punto, la influencer se distrajo atendiendo a su hijo y no notó que la niña de tres años salió de la villa en la que se estaban hospedando.

La menor, en su afán de perseguir a un gato callejero, cayó a una piscina. Según los informes periciales preliminares, la creadora de contenido no se dio cuenta de la ausencia de la menor hasta horas después. Finalmente fue encontrada sin vida en la piscina del lugar y se dio aviso a las autoridades correspondientes.

Actualmente, Guillersis está siendo investigada, ya que, aparentemente, habría dejado dormida a la hoy occisa en otra habitación. Se desconoce cuál sea su situación legal actual. No obstante, se estima que podría ser acusada de homicidio por omisión. La policía no ha querido dar mayor información sobre el caso.

Por otra parte, un familiar de la creadora de contenido ha expresado tener dudas sobre la versión oficial. Ha sugerido que Claudio habría sido la responsable directa de lo ocurrido.

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¿Qué le pasó a la hija de la influencer Guillersis Claudio, ‘la Negra del Swing’? / Redes sociales

Así despidieron a la hija de la influencer Guillersis Claudio, ‘la Negra del Swing’

El funeral de la hija de la influencer Guillersis Claudio, ‘la Negra del Swing’, se realizó el pasado 2 de junio, en Jarabacoa, municipio de República Dominicana. En las imágenes del evento, se puede ver a un padre oficiando una misa en su honor.

“Querida princesa, hoy te entregamos en las manos del Señor. Descansa en paz, libre de todo sufrimiento, rodeada del amor eterno de Dios. Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada instante que compartiste con quienes te amaron”, expresó Ilkania Domínguez, otra creadora de contenido que compartió fragmentos de la ceremonia.

La creadora de contenido también se pronunció en sus redes sociales: “Gracias a todos por sus mensajes. Ahora no puedo leerles, pero muy pronto mi ángel me dará la fuerza”, manifestó. Cabe mencionar que, tras los acontecimientos, la famosa decidió cerrar sus plataformas, por lo que se desconoce cómo se encuentra actualmente.

Si bien muchos internautas se han solidarizado con ella, otros la señalan de ser una “madre negligente”. Los detractores la acusan de haber “provocado” la muerte de su hija con su “descuido”.

¿Quién es Guillersis Claudio, la influencer conocida como ‘la Negra del Swing’?

Guillersis Claudio es una creadora de contenido originaria de República Dominicana. Se le apodó como ‘la Negra del Swing’. Solía compartir videos de su día a día junto a su esposo empresario, Manny Maldonado.

Era muy popular en la comunidad. Tuvo un total de dos hijos, incluyendo la que murió hace poco. Gente allegada a ella la describe como una madre y esposa dedicada.

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