¿Gomita tuvo encuentro con el diablo? La influencer hace estremecedora revelación: “Al lado a Satanás” VIDEO

La influencer y conductora, Gomita, quien recientemente fue vista en su faceta de comerciante, volvió a generar polémica en redes sociales, luego de revelar una experiencia que calificó como “espiritual” y “sobrenatural”. ¿Qué pasó exactamente?

Gomita vivió experiencia “sobrenatural” / Instagram

¿Gomita tuvo un encuentro con el diablo?

Gomita decidió bautizarse a finales del 2025 en una acción que causó controversia en redes sociales. Ahora, la también exintegrante de La casa de los famosos México compartió un reciente testimonio durante una entrevista en el pódcast de Mauricio Riveroll, donde aseguró haber visto a Satanás y a Lilith en su casa.

Durante la conversación en el pódcast, Gomita explicó que el episodio ocurrió apenas un día después de haberse bautizado como parte de su acercamiento al cristianismo. Según narró, todo sucedió mientras una masajista acudió a su casa para atenderla:

Me bautizo y entonces al siguiente día la mando llamar (una masajista). Me empieza a dar el masaje y cuando va a los pies, como que yo despierto. Ahí estaba y al lado de ella tenía a Satanás y a Lilith, que es la esposa del Diablo. Gomita

La influencer relató que la experiencia la dejó completamente paralizada y llena de miedo. Según explicó, intentó advertirle a la mujer que realizaba el masaje sobre lo que estaba viendo, aunque aseguró que ella nunca reaccionó.

Los veo a los dos y entonces yo despierto, los veo y empiezo a decirle a ella: ‘Están atrás de ti, están atrás de ti’, pero ella no reacciona. Sigue con los pies, se va hacia mi cabeza, empieza a sobarme la cabeza y es cuando reacciono. Llorando le digo: ‘Abrázame, abrázame, por favor, abrázame’. Gomita

Gomita aseguró que, en ese momento, interpretó lo ocurrido como una “lucha espiritual”, ya que acababa de dar un paso importante dentro de su nueva vida religiosa. La influencer sostuvo que su experiencia ocurrió justo después de haber decidido acercarse a Dios.

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Gomita relata su experiencia “sobrenatural” / Redes sociales

¿Gomita tuvo un encuentro con el diablo por poseer una figura satánica?

Tras su bautizo, Gomita también tuvo un considerable cambio de look hace unos cuantos meses. Eso no es todo, también habló de su presunto encuentro con el diablo, la influencer decidió acudir con líderes religiosos y pastores de su comunidad para pedir orientación sobre lo que había experimentado.

Fue entonces cuando, según su versión, descubrió que en su casa conservaba una figura relacionada con Lilith.

Me acuerdo que una persona me regaló una Lilith. Era una mujer roja. No supe hasta ese día porque el pastor me dijo: ‘Es Lilith, la esposa del Diablo’. Empecé a tirar todo. Gomita

La conductora afirmó que después de esa conversación decidió deshacerse de varios objetos que consideró negativos o vinculados con energías espirituales.

De acuerdo con sus declaraciones, considera que la experiencia estuvo relacionada con el cambio que ha vivido en los últimos meses, especialmente después de su bautizo. “ Ellos están enojados porque en lugar de yo seguir en el mundo, ahora ya no y ya no lo voy a hacer ”, expresó.

Las declaraciones de Gomita no tardaron en convertirse en tendencia, provocando debates entre usuarios que cuestionaron la veracidad del relato y otros que defendieron la posibilidad de experiencias espirituales.

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¿Quién es Gomita y en qué programas ha salido?

Araceli Ordaz Campos, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Gomita, es una influencer, conductora y creadora de contenido que tuvo problemas de salud en meses recientes.

Gomita alcanzó la fama gracias a su participación en programas de televisión y posteriormente en redes sociales. Su apodo surgió desde la infancia debido a su participación como payasita en eventos y espectáculos familiares.

Su rostro se volvió conocido cuando se integró al programa Sabadazo, emisión de Televisa conducida por Cecilia Galliano, Laura G y Omar Chaparro.

Con el crecimiento de las redes sociales, Gomita amplió su presencia en plataformas digitales como Instagram, TikTok y YouTube, donde la influencer Aracely Ordaz comparte aspectos de su vida personal, rutinas de belleza, viajes y reflexiones.

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