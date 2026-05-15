Hermano de Gomita exhibe a Cecilia Galliano, ¡lo insultaba y hasta le daba comida de perro! “Salí vomitando”

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, y su hermano Lapizín, revivieron su paso por Sabadazo hace más de una década, donde además de coincidir con Laura G y Omar Chaparro, colaboraron con Cecilia Galliano, quien no se habría portado tan bien en las grabaciones. ¿Qué pasó?

Gomita y su hermana revivieron su paso por Sabadazo. / Redes sociales

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¿Cecilia Galliano maltrataba al hermano de Gomita en Sabadazo?

Durante su participación en un pódcast, Lapizín, hermano de Gomita, recordó los momentos que vivió dentro de Sabadazo, pero que en ese entonces, no vio cómo conflicto por la corta edad que tenía.

Uno de los episodios que más recuerda ocurrió cuando entró al camerino de las mujeres, un lugar en el que usualmente estaba, pero Cecilia Galliano presuntamente le pidió que se saliera de manera “muy pesada”.

“Me acuerdo que entra Cecilia Galeano y me dice así con groserías: órale tú, pin*** chamaco, que no sé qué, ya estás hue***, salte. Así eran siempre conmigo, o sea, sí eran pesadas, pero pues estaba chiquito”, recordó.

En ese entonces, Lapizín tenía cerca de 6 años, y aunque no recuerda con certeza su edad, tiene claras algunas facciones físicas por las que le hicieron burla: “No tenía ni los dientes de aquí enfrente. Me acuerdo mucho porque me hacían como burla que no tenía los dientes de enfrente, esta Cecilia”.

Lapizin asegura que Cecilia Galliano se burlaba de él. / Redes sociales

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¿Por qué Lapizín dice que Cecilia Galliano le dio comida de perro en Sabadazo?

Además de las constantes burlas por su físico y los comentarios “pesados”, Lapizín recuerda que en una ocasión presuntamente Cecilia Galliano le dio comida de perro en pleno programa, confesión que sorprendió a algunos internautas.

“Una vez en el programa, no sé si lo habrá hecho por maldad, pero fue una cosa que sí me sacó de onda, porque me dio unas galletas cuando estaba una sección de perros. Me las dio en la tele y me dijo: ‘Ten, cómetelas’; me las comí. Eran galletas de perro... Salí vomitando”. Lapizín

El hermano de Gomita se dio cuenta de que eran de perro hasta después, pero ya era demasiado tarde, pues salió del programa con diarrea. “Me fui a, o sea, estaban en el mero programa, en pleno programa en vivo”, recordó.

Cecilia Galliano vuelve a la polémica por supuestos maltratos en Sabadazo. / Redes sociales

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¿Cómo reaccionó Gomita a las declaraciones de Lapizín sobre Cecilia Galliano?

Ahora que ya ha pasado más de una década desde que estuvieron en Sabadazo, Gomita considera que la acción de Cecilia Galliano pudo haber sido sin maldad, pues pensó que Lapizín estaba consciente de que era de comida de perro.

“Pensemos, ¿no? Que ahí en ese momento se le hizo fácil darte las galletas, no para que te las comieras tú, para que se las dieras al perro, pero como eres un niño, en lugar de dárselas al perro, te la comiste”, explicó.

Las declaraciones por parte de Lapizín no pasaron desapercibidas, pues cabe recordar que anteriormente Gomita también habló de los malos tratos que recibió de Galliano y Laura G, quienes la criticaban por su peso. Además, también existe la controversia por el supuesto anillo robado de Cecilia Galliano y la hipnosis peligrosa que le hicieron a Araceli Ordaz, episodios que salieron a la luz anteriormente.

Hasta el momento, Cecilia Galliano no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Lapizín, pero usuarios en redes señalan que las anécdotas que suelen constar sobre la conductora en su mayoría resultan ser negativas. ¿Será que les contesta?

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Así lo dijo Lapizín: