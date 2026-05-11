¿Gomita se retira de la vida publica? Revela nuevo proyecto ¡lejos de la TV y redes! “Un sueño desbloqueado”

Araceli Ordaz, o mejor conocida como Gomita, tiene nuevos proyectos en mente y al parecer ya no están enfocados en la televisión y las redes sociales, pues ha dejado ver la siguiente etapa de su vida, ¿se retira de la vida pública?, ¿qué pasará con la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’? Te lo contamos.

Gomita publicó en sus redes de qué va su siguiente proyecto. / Foto: Instagram.

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¿Quién es Gomita y cuántos años tiene?

En el ámbito público y artístico se le conoce como ‘Gomita’, pero su nombre real, tal y como se mencionó, es Araceli Ordaz Campos. Tiene actualmente 31 años de edad.

Ganó presencia y reconocimiento por su participación en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, pero anteriormente al reality ya había participado en otros proyectos.

Empezó desde muy temprana edad a trabajar como payasita en fiestas infantiles y diversos eventos.

Estos eventos como payasita los realizaba junto a su hermano ‘Lapizito’, quienes trabajaron en el Circo Hermanos Vázquez para posteriormente comenzar su etapa en la televisión.

Su aparición en el programa de televisión ‘Se vale’ le permitió tener presencia en la pantalla chica y ganar notoriedad entre el público y otras producciones.

‘Sabadazo’ fue otro de los programas en los que estuvo, donde al lado de Cecilia Galliano, quien acusó a ella y su hermano ‘Lapizito’ de presuntamente haberle robado su anillo de compromiso.

En ese entonces, su pareja de Galliano, Mark Teacher, le regaló un anillo de compromiso, el mismo que se perdió durante la transmisión del programa, por lo que Galiano acusó a Gomita y su hermano de haberlo robado.

Gomita destacó por su participación en ‘La casa de los famosos México’. / Foto: Redes sociales.

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¿En qué proyecto ahora estará enfocada Gomita?

Tras su participación en ‘La casa de los famosos México’ y al estar muy activa en redes sociales, Gomita reveló que está en un nuevo proyecto.

Gomita mencionó que comenzará con un emprendimiento personal; ahora abrirá una florería, la cual destacó que es uno de sus sueños.

“Un sueño desbloqueado: Mi florería, yo te ayudaré a entregar flores con mucho amor“. Gomita.

En varios videos de sus redes sociales, Gomita dio a conocer que hace personalmente algunas entregas y mencionó cuál es el nombre de su florería: ‘Florería: Gomita: “Flores que abrazan el corazón”.

Hasta el momento, Gomita no ha dado a conocer si se retirará de la vida pública y no aparecerá más en redes sociales, así como en programas de televisión. Se desconoce si solamente se dedicará a la promoción de su florería.

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¿Cuáles fueron los cambios físicos de Gomita tras su participación en ‘La casa de los famosos México’?

Luego de haber participado en ‘La casa de los famosos México’, Gomita tuvo importantes cambios físicos que fueron muy notorios, ya que presumió en sus redes sociales su nueva figura, por lo que se notaba distinta al reality show.

Un abdomen más definido y una figura notablemente estilizada ahora son parte de las características de Gomita, por lo que dejó ver una nueva apariencia en ella.

En agosto del año pasado reveló que su nueva apariencia se debía a meses de esfuerzo, alimentación y una rutina constante de ejercicio.

Durante febrero de este 2026, Gomita reveló que se había sometido a una operación de emergencia debido a un problema estomacal.

Indicó que su vida estuvo en riesgo; en redes sociales señalaron que era por los suplementos alimenticios que usó para bajar de peso. Posteriormente, la actriz mencionó qué fue lo que pasó

Gomita reveló que sufrió una crisis de salud delicada provocada por una obstrucción intestinal, la cual comenzó con un “fuerte dolor abdominal”, declaró la influencer.

Al llegar al hospital, los médicos manifestaron que la situación era tan grave que requería una cirugía inmediata. Añadió que, gracias a que los doctores actuaron a tiempo, se pudo salvar.

Los médicos mencionaron que la causa de la obstrucción intestinal era por una hernia de Petersen. Se trata de una complicación que puede aparecer después de un bypass gástrico, al cual Gomita se sometió en 2021.