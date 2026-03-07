Gomita revela su mayor arrepentimiento tras estar al borde de la muerte por bypass gástrico: “Un gran error”

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. La creadora de contenido reveló que estuvo al borde de la muerte tras sufrir una complicación relacionada con un bypass gástrico que se realizó en 2021. La experiencia, que incluyó una cirugía de emergencia, la llevó a reflexionar sobre los riesgos de las intervenciones estéticas.

¿Por qué Gomita estuvo al borde de la muerte?

Gomita contó en su podcast que el 5 de febrero de 2026 tuvo que ser operada de emergencia luego de sufrir una fuerte crisis de salud provocada por una obstrucción intestinal. Todo comenzó con un dolor abdominal que fue aumentando rápidamente hasta volverse insoportable.

La influencer relató que la situación fue tan grave que temió por su vida mientras se dirigía al hospital.

“Le digo a mi mamá, empieza a orar por mí porque me sentía muy mal. Empecé a vomitar en el coche y mientras iba manejando sentía que se me reventaba el estómago, los intestinos, todo por dentro”, contó.

Una vez en el hospital, los médicos detectaron que el problema era una obstrucción intestinal que requería cirugía inmediata. De no intervenirla a tiempo, las consecuencias podrían haber sido fatales.

Los especialistas descubrieron que la causa de la obstrucción era una hernia de Petersen, una complicación que puede aparecer después de un bypass gástrico, procedimiento al que Gomita se sometió en 2021.

Gomita alarma en redes al anunciar que fue hospitalizada / Redes sociales

¿Qué es una hernia de Petersen, el problema de salud que tuvo Gomita?

La hernia de Petersen es una complicación que puede presentarse tras una cirugía bariátrica como el bypass gástrico que se hizo Gomita. Durante este procedimiento se modifica la conexión entre el estómago y el intestino para limitar la absorción de alimentos.

Al reorganizar el intestino, puede quedar un pequeño espacio interno entre el intestino delgado y el mesenterio, una membrana que lo sostiene dentro del abdomen. Ese espacio es conocido como espacio de Petersen.

El problema ocurre cuando una parte del intestino se desliza hacia ese hueco, lo que provoca una hernia interna. Aunque no es muy común, puede presentarse si el espacio no se cierra completamente o si con el tiempo se vuelve a abrir.

Esta condición se considera una emergencia médica, ya que el intestino puede quedar atrapado o torcerse, lo que podría afectar la circulación sanguínea. Cuando esto ocurre, los pacientes pueden experimentar dolor abdominal intenso, náuseas y vómitos, síntomas que requieren atención médica inmediata.

Gomita alarma en redes al anunciar que fue hospitalizada / Redes sociales

Gomita se arrepiente de haber normalizado las cirugías estéticas

Tras superar la cirugía, Gomita aprovechó para hablar abiertamente sobre las decisiones que tomó en el pasado respecto a su cuerpo. La influencer recordó que hace años decidió someterse a un bypass gástrico para evitar realizarse múltiples liposucciones, y aseguró que desde hace cinco años no se ha hecho más cirugías estéticas.

La experiencia que vivió recientemente la llevó a reflexionar sobre el impacto que puede tener la presión estética, especialmente cuando se tiene una gran audiencia en redes sociales.

“Muchos años cometí el error como figura pública o como influencer de normalizar las cirugías y cometí un gran error”, expresó en su pódcast.

Gomita también confesó que ahora piensa que hubiera preferido cuidar su alimentación y hacer ejercicio en lugar de recurrir a procedimientos quirúrgicos para controlar su peso.

Gomita recuerda que le lastimaron la columna en un dinámica en Se vale / Redes sociales

Gomita responde a las críticas por haberse hecho un bypass gástrico sin necesitarlo

Actualmente, Gomita continúa en proceso de recuperación. Según explicó, los médicos le informaron que solo 2 de los 7 metros de su intestino estaban funcionando correctamente tras la complicación.

Luego de compartir su historia, Gomita también respondió a algunas críticas que surgieron en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram pidió empatía y explicó que muchas de sus decisiones estuvieron ligadas a problemas personales y emocionales.

“Yo nada más les recuerdo, venía de UN PADRE VIOLENTADOR que gracias a Dios denuncié. Mis miles de cirugías no fueron solo un arranque de vanidad… así que no juzguen”, escribió.

