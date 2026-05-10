Peso Pluma la llamó “ícono” y ahora Gloria Trevi hace vibrar a 7 mil personas en el palenque de Nuevo Laredo

Gloria Trevi confirmó una vez más por qué sigue siendo una de las artistas más esperadas en cada escenario que pisa. En esta ocasión, logró un lleno total en el Palenque de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde más de siete mil asistentes disfrutaron y corearon sus más grandes éxitos durante su espectáculo titulado Glow.

La noche del sábado, la intérprete regiomontana conquistó al público de esta ciudad fronteriza con un show de primer nivel. Sus seguidores cantaron cada una de sus canciones más emblemáticas mientras la artista deslumbró con su energía, carisma y espectacular presencia en uno de los recintos más importantes de la República Mexicana.

Gloria Trevi en concierto / Cortesía

Durante el concierto sonaron temas icónicos como Pelo Suelto, Todos Me Miran, El Recuento de los Daños y Con los Ojos Cerrados, entre muchos otros. Cabe destacar que la cantante llegó a Nuevo Laredo después de su participación especial en el concierto de Peso Pluma en Chicago, donde el intérprete la reconoció públicamente como un “ícono de la música mexicana”.

Sin duda, Gloria Trevi continúa reafirmando en cada presentación la calidad artística y el nivel de producción que la caracterizan, sorprendiendo al público con espectáculos de talla internacional tanto en México como en otros países. Gracias a ello, sigue consolidándose como una de las cantantes más influyentes y reconocidas de la música latina.

El impacto y la trayectoria de la artista también han llamado la atención de nuevas generaciones de músicos. Prueba de ello fue la invitación que recibió recientemente por parte de Peso Pluma, también conocido como “Doble P”, para compartir escenario el pasado 8 de mayo en el United Center de Chicago, Illinois. Juntos interpretaron el tema Dr. Psiquiatra, provocando la euforia del público ante la unión de dos figuras representativas de distintas generaciones y estilos musicales.

Al finalizar el concierto, la cantante convivió unos minutos con Peso Pluma y Kenia OS, quienes se mostraron felices y agradecidos por la presencia de la regiomontana en el evento.

Gloria Trevi, Peso Pluma y Kenia Os / Cortesía

Actualmente, Gloria Trevi continúa con su gira Glow Tour, que contempla próximas presentaciones el 17 de mayo en el Tecate Emblema, en el Autódromo Hermanos Rodríguez; el 22 de mayo en Querétaro; el 12 de junio en Guadalajara; y el 24 de agosto en España.