Peso Pluma invita a su concierto a Pepe Aguilar y el público responde con abucheos: ¡Incómodo momento!

Pepe Aguilar fue el invitado especial del concierto de Peso Pluma en San Antonio, Texas, Estados Unidos, luego de que un miembro del staff del cantante tapatío reveló a TVNotas que su situación de salud es delicada y preocupante para sus allegados por diversas consultas psicológicas debido a la frecuencia de delirios de persecución y ataques de ansiedad que tiene el cantante.

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Pepe Aguilar fue abucheado en el concierto de Peso Pluma. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Peso Pluma?

Peso Pluma se volvió tendencia por sus conciertos Dinastía Tour 2026 en Estados Unidos, donde su comportamiento sobre el escenario generó reacciones entre asistentes y usuarios en redes sociales. De acuerdo con una fuente citada por TVNotas, el desenvolvimiento del cantante llamó la atención por sus movimientos y actitud, lo que llevó a que algunos lo interpretaran como parte del espectáculo. “La gente al verlo en el escenario pensó que era parte del show y hasta del marketing. Los fans piensan que Hassan lo tiene todo… La fama tiene su lado oscuro y a él le llegó tan abruptamente que lo ha rebasado”.

El propio artista había compartido en 2023, en entrevista con The New York Times, que enfrentaba temas relacionados con su salud mental. Según el testimonio referido, estos episodios continuarían presentes. “Sigue teniéndolos (los ataques de ansiedad), ha recurrido a terapias psicológicas, pero esto es al parecer por efecto del cristal y alcohol que consume sin medida… su situación emocional es una rueda de la fortuna: a veces está al 100 y, en otras, decae, al grado de recurrir al aislamiento”, señaló la fuente.

“En todos sus conciertos aparece con un vaso con puro alcohol, él cree que esto le calma la ansiedad, pero toma sin medida”, se añade. Sobre el video que circuló en redes, la fuente también compartió su versión: “El cristal contiene fentanilo y le hace tener ese tipo de movimientos y conductas… Aparentemente en esta ocasión se le pasó la mano. La gente que estamos con él tratamos de cuidarlo, pero a final de cuentas tenemos que hacer lo que él pide”. Fuente a TVNotas.

La información también retoma antecedentes de 2024, cuando el cantante estuvo en un centro de rehabilitación tras un periodo personal que coincidió con su ruptura con Nicki Nicole. “Ahora sería más difícil que entrara a otro centro, pues goza de una fama desmedida y sería un escándalo… las drogas lo están rebasando y dice que las dejará cuando él quiera”, concluyó la fuente a TVNotas.

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Peso Pluma en medio de la polémica por su actitud en conciertos. / Archivo TVNotas y redes sociales

Pepe Aguilar es invitado en el concierto de Peso Pluma

Pepe Aguilar fue el invitado especial en el concierto que Peso Pluma dio en el Frost Bank Center, de San Antonio, Texas, frente a 19 mil personas, donde cantó “El rey” y “Por mujeres como tú”, esto luego de que hace algunos años el cantante dijo en una entrevista que criticó corridos tumbados. “Esta madr* que está pasando ahorita con la música mediocre, chafa y pinch*, va a generar que venga una bonanza de artistas como no te la vas a acabar, porque todos estos chavos, de esta generación, que realmente sí son talentosos, que realmente sí son músicos y que están creciendo con toda est amierd*, dicen ´yo voy a hacer otra cosa”, dijo.1

“Para mí es un honor, yo lo admiro muchísmo, lo respeto con mi alma y con mi vida y mi corazón, es un artista que yo siempre he escuchado, desde que yo estaba niño, hasta hoy en día, y tengo la posiblidad y tengo el honor de presentárselos hoy, esta noche, Pepe Aguilar”, dijo Peso Pluma.

Ante esto, Pepe Aguilar dijo que “es un tremendo orgullo que Peso Pluma me haya invitado, es la nueva generación de la música mexicana”, sin embargo, esto no convenció a todos los asistentes que abuchearon al integrante de la dinastía Aguilar en medio de las diversas polémicas que protagoniza el matrimonio de su hija Ángela Aguilar con el cantante Christian Nodal.

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Peso Pluma invitó a Pepe Aguilar en su concierto. / Redes sociales

¿Cuándo es el día de Peso Pluma?

El exalumno Peso Pluma regresó regresó a los pasillos de la escuela Samuel Clemens High School, donde se le entregaron las llaves de la ciudad y se proclamó oficialmete el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma” en la localidad, no obstante no es una fecha oficial en el calendario, pero la escuela lo puede festejar

Además, el cantante mexicano llegó a las instalaciones para hablar con los estudiantes actuales sobre la pasión por la música y la lucha por los sueños.

“El ex Buff y actual icono musical Peso Pluma regresa a Clemens para hablar con nuestros estudiantes de música y EB. Tu presencia y pasión por la música inspiran a nuestros Buffs actuales a alcanzar sus sueños. Fue una experiencia inolvidable llena de motivación y creatividad. Gracias por tomarse el tiempo para conectar con la próxima generación de Buffs. Qué experiencia para nuestros mariachis y banda llegando a tocar frente a un icono musical”, dijo la escuela en redes sociales.

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