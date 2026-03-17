Ángela Aguilar rompe en llanto durante concierto de su padre, Pepe Aguilar y lo describe: “Siendo tan grande”

La cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, compartió con sus seguidores uno de los momentos más emotivos que ha vivido recientemente: ver a su padre en pleno concierto. La experiencia no solo la conmovió hasta las lágrimas, sino que también, provocó críticas de algunos internautas, ¿ahora por qué? ¡Te contamos todo!

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué dijo Pepe Aguilar a Ángela Aguilar, en el Día de la mujer?

En el marco del Día Internacional de la Mujer, un comentario en redes sociales de Pepe Aguilar, generó polémica entre internautas, luego de defender a su hija.

La publicación fue compartida en sus historias de Instagram y mostraba una imagen con fondo morado y texto en blanco, diseñada por el fotógrafo Erick Nieto, quien suele colaborar con Ángela Aguilar y Christian Nodal.

El post Pepe Aguilar iba acompañado de un mensaje que hacía referencia a la contradicción entre los discursos que promueven la igualdad y las conductas que suelen observarse en las redes sociales:

“ Pedimos respeto para las mujeres... pero en redes aplaudimos cuando una es humillada. Si la igualdad se defiende en la calle pero se rompe en redes sociales, algo estamos entendiendo mal ”, escribió Pepe.

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Mensaje de Pepe Aguilar / Captura de pantalla

¿Por qué Ángela Aguilar rompió en llanto durante concierto de Pepe Aguilar?

A través de su canal de WhatsApp, Ángela Aguilar compartió con sus seguidores, una serie de vídeos de la presentación que su padre, Pepe Aguilar, ofreció el fin de semana en el Estadio NRG, de Houston.

La artista de 22 años relató que ver a su padre sobre el escenario, consolidado como una figura de la música regional mexicana, despertó en ella sentimientos profundos que se convirtieron en lágrimas:

En las primeras canciones, las lágrimas me acompañaron… de ver al hombre que me crió, que me enseñó a amar la música, siendo tan grande. Ángela Aguilar, vía redes sociales

Más allá del orgullo, Ángela Aguilar destacó que su padre le dio una importante lección a través de su ejemplo. Lo describió como una persona resiliente, fuerte y comprometida con su pasión, cualidades que han sido clave en su carrera.

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Ángela Aguilar habla de Pepe Aguilar / WhatsApp: Ángela Aguilar y redes sociales

¿Cómo respondió Ángela Aguilar a las críticas sobre su relación con Christian Nodal?

La polémica en torno a la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue creciendo. Aunque en distintas ocasiones la familia de la artista se ha quejado del nivel de “hate” que la joven recibe, parece un cuento de nunca acabar.

En los recientes mensajes compartidos vía WhatsApp, Ángela no se refirió directamente a la polémica, pero habló sobre el apoyo que sus seguidores y familia le han dado a lo largo de estos meses:

Gracias Dios por rodearme cada vez más de gente leal. Gente genuina. Por darme una familia tan unida y tan buena, que no busca nada más allá de estar… y apoyar. Ángela Aguilar

Por último, se refirió a sus fans como “angelitos” y les agradeció por estar con ella siempre, y también dándole amor.

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