Peso Pluma enciende alarmas por extraño comportamiento en concierto: ¿Se le pasaron las copas?

La reciente aparición de Peso Pluma en redes sociales ha generado conversación entre sus seguidores, luego de que se viralizara un video en el que muestra un comportamiento inusual durante uno de sus conciertos. El clip, de apenas unos segundos, ha sido replicado en distintas plataformas digitales, donde usuarios han cuestionado su estado físico en pleno escenario.

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Kenia Os y Peso Pluma ya no esconden su relación de pareja / X: @@ElPesoPluma

¿Qué pasó con Peso Pluma en el concierto que se volvió viral?

El video que circula en redes sociales muestra a Peso Pluma inclinado hacia adelante, con los brazos suspendidos, en una posición poco común durante su presentación. Este fragmento fue suficiente para que usuarios comenzaran a compartirlo y comentarlo ampliamente.

En el mismo clip se observa que el cantante no permanece en esa postura por mucho tiempo. Segundos después, Tito Double P se acerca, lo anima a incorporarse y el artista retoma su posición normal en el escenario. Posteriormente, continúa con el espectáculo sin aparentes complicaciones.

El contexto completo del momento no ha sido confirmado, y tampoco se ha precisado la fecha exacta en la que fue grabado el video, lo que ha contribuido a que surjan distintas interpretaciones sobre lo sucedido durante ese instante en el concierto.

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Peso Pluma en concierto / Capturas de pantalla

¿Por qué relacionan el comportamiento de Peso Pluma con un consumo de sustancias?

Tras la difusión del video, algunos usuarios en redes sociales señalaron que la postura corporal mostrada por el cantante Peso Pluma, coincide con una posición que, según comentarios en línea, suele asociarse al rigor muscular en consumidores de sustancias. A partir de estas observaciones, comenzaron a circular versiones que apuntaban a un posible consumo de dicha sustancia.

Estas afirmaciones no cuentan con confirmación oficial ni evidencia concluyente. Sin embargo, el señalamiento fue amplificado cuando cuentas virales retomaron el video para cuestionar el estado de salud del cantante, lo que incrementó la conversación digital en torno al tema.

Entre las reacciones, se pueden encontrar posturas divididas: mientras algunos usuarios consideran que podría tratarse de una situación relacionada con su salud, otros sostienen que pudo haber sido parte del espectáculo o una acción sin mayor relevancia. No obstante, ninguna de estas versiones ha sido verificada.



“¿Qué se andará metiendo ese camarada?”

“Si en verdad estuviera fentanilo como dicen, no podría cantar, es más, no podría volver a levantarse”

como dicen, no podría cantar, es más, no podría volver a levantarse” “Sean serios, todo es parte del show , no está drogado”

, no está drogado” “No es fentanilo, quiere que hables de él nada más”

Hasta el momento, Peso Pluma no ha emitido declaraciones públicas sobre las especulaciones ni sobre el contenido del video.

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¿Qué se sabe de la gira ‘Dinastía Tour 2026’ de Peso Pluma?

En paralelo a la viralidad del video, el cantante Peso Pluma se encuentra desarrollando su gira titulada “Dinastía Tour 2026”, un proyecto que marca una nueva etapa en su carrera musical. Este tour está vinculado al lanzamiento de su álbum “Dinastía”, realizado en colaboración con Tito Double P, bajo el concepto “Dinastía by Peso Pluma & Friends”.

La gira inició el 1 de marzo de 2026 en Seattle y contempla cerca de 30 fechas en distintas ciudades de Estados Unidos, incluyendo paradas en Los Ángeles, Las Vegas, Houston, Dallas y Nueva York. El cierre está programado para el 7 de mayo en Chicago.

El espectáculo integra una propuesta visual con iluminación de gran formato y elementos escénicos que acompañan la evolución musical del artista. Durante sus presentaciones, Peso Pluma interpreta temas recientes como “Dopamina” y “Putielegante”, así como éxitos previamente posicionados como “Ella baila sola”, “La bebé (remix)” y “QLONA”.

Hasta ahora, no se han anunciado fechas en México dentro de esta gira, lo que ha sido señalado por algunos seguidores en redes sociales. La estrategia actual del artista se mantiene enfocada en consolidar su presencia en el mercado internacional.

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