Ex de Peso Pluma lo deja en evidencia tras confesión de Kenia Os: “Le dice lo mismo a todas”

La historia sentimental de Peso Pluma se volvió tendencia, esta vez por las declaracionesde Kenia Os y la reacción de Hanna Howell, expareja del cantante. Lo que comenzó como una anécdota detrás de cámaras durante la grabación del video “Tommy y Pamela”, terminó por avivar la polémica.

Kenia Os reveló que durante el rodaje del video “Tommy y Pamela” existía una atracción evidente entre ambos, al grado de que los nervios se apoderaron del intérprete, quien no pudo ocultar lo que sentía.

¿Qué dijo Kenia Os sobre Peso Pluma?

Según Kenia Os fue al finalizar la grabación cuando él mismo le confesó que ella había puesto muy nerviosa y que era la primer mujer con la cual le pasaba, el detalle es que él tenía pareja y no pasó nada entre ambos.

“Tenía mis dos copitas de vino por los nervios, pero al final de la grabación, me dijo que lo puse nervioso y era la primera vez que una mujer lo ponía nervioso, después ya no hablamos, incluso fui a un concierto de él y no pasaba nada”, contó Kenia en entrevista con La Saga.

La creadora de contenido también aseguró que, en distintas ocasiones en las que Peso Pluma se encontraba soltero, él retomaba el contacto mediante redes sociales, reaccionando a sus historias y enviándole corazones.

Mira: ¿Peso Pluma es el “novio ideal”? Así vive su romance con Kenia Os y crecen los rumores de compromiso

Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

¿Qué dijo Hanna Howell tras la declaración de Kenia Os sobre Peso Pluma?

Estas declaraciones provocaron una ola de comentarios entre los seguidores, quienes comenzaron a contrastar lo dicho por Kenia con lo que anteriormente había expresado Hanna Howell. Incluso, un usuario sugirió que Kenia podría haber sido “la indicada” para el cantante, retomando la frase de que fue “la primera mujer que lo pone nervioso”.

Este comentario lo puso un internauta en la cuenta de Hanna Howell.Sin embargo, Hanna no tardó en responder y lanzó una afirmación contundente que cambió el tono de la conversación: “le dijo eso a todas las mujeres que conoció”, insinuando que, desde su perspectiva, ese discurso habría sido parte de un patrón de Peso Pluma.

Mira: Peso Pluma dedica romántico mensaje a Kenia OS por su cumpleaños: “Amor de mi vida” VIDEO

Ex de Peso Pluma causa polémica al asegurar que el cantante le dice lo mismo a todas no sólo a Kenia Os. / Redes sociales

Hanna Howell reveló que Peso Pluma era un ser vil

En diciembre del 2024, se volvió viral que Hanna Howell estalló en sus redes ante un comentario de un hater que le decía “Por eso Peso Pluma te dejo”

Ante el comentario, ella explotó y publico en una historia:“Cientos de mensajes como este (el de Peso Pluma) me son enviados a diario en apoyo ciego a un hombre que es uno de los personajes más repugnantes y viles. El hecho de que las mujeres sean las atacadas en estas situaciones es realmente una locura de ver y experimentar”

Y añadió: “Algún día, cuando esté lista, realmente espero que este tipo de personas que eligen apoyar y ponerse del lado de un hombre solo por quién es, se sientan mal y cambien su percepción de las cosas y sus comportamientos”, dijo Hanna.

Las historias no tardaron mucho en desaparecer pero a pesar de su intento por borrar la evidencia, Dayana Chrissel, una tiktoker, rescató las publicaciones y las viralizó en la plataforma.

Mira: ¿Kenia Os confirmó su romance con Peso Pluma? Esto fue lo que dijo la cantante sobre su relación

¿Quién es Hanna Howell, exnovia de Peso Pluma?

Hanna Howell, la nueva novia de Peso Pluma, es una modelo originaria de Kansas, pero actualmente divide su vida entre Los Ángeles y Nueva York; aunque también se nota, de acuerdo al contenido que publica en TikTok, que es aficionada a viajar, por lo que es común verla en ambientes playeros o de alberca en compañía de sus amigas.

La modelo mantuvo con Peso Pluma a mediados del 2o24 justamente en la temporada de julio cuando Kenia Os y el cantante colaboraron en “Tommy y Pamela”.

Mira: Kenia Os destapa la verdad de su relación con su suegra, la mamá de Peso Pluma