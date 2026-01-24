¿Kenia Os se enamoró de Peso Pluma cuando él tenía novia? Las redes la llaman “la nueva Ángela Aguilar”

El espectáculo mexicano estalló cuando Kenia Os confesó que se enamoró de Peso Pluma mientras él aún tenía novia. La revelación desató una funa inmediata y la comparación no tardó: en redes ya la llaman “la nueva Ángela Aguilar”, reavivando el debate sobre romances que nacen en medio de terceros.

Peso Pluma y Kenia Os tendrían un romance / IG: @pesopluma / @keniaos

¿Qué confesó Kenia Os sobre su romance con Peso Pluma en la entrevista con Adela Micha?

La bomba explotó con Adela Micha, donde Kenia Os decidió contar, con lujo de detalle, cómo inició su historia con Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma.

La cantante reveló que su primer acercamiento ocurrió en 2024, durante la grabación del tema y videoclip “Tommy & Pamela”, una colaboración que hoy vuelve a ser analizada con lupa por los fans.

Kenia OS “Nos conocimos en el video de Tommy Pamela, pero, o sea, ahí no pasó nada. Yo sabía que le gustaba y él sabía que yo le gustaba, pero todo fue muy profesional. No hubo realmente nada.”

Sin embargo, la frase que más ruido hizo fue cuando aceptó que la atracción era mutua, aun sabiendo que él mantenía una relación sentimental en ese momento.

“Eso sí, se sentía la energía, como que los dos lo sabíamos.” Kenia OS

Para muchos usuarios, esta admisión fue suficiente para acusarla de haberse involucrado emocionalmente con alguien que no estaba disponible, desatando la polémica que hoy domina redes sociales.

¿Peso Pluma tenía novia cuando surgió la atracción con Kenia Os?

Este punto es el más delicado y el que provocó la mayor indignación digital. La propia Kenia Os confirmó que Peso Pluma tenía pareja cuando volvieron a coincidir tiempo después, específicamente cuando ella fue invitada a cantar en Dallas.

“Cuando fui a cantar a Dallas, él estaba en una relación y todo siguió siendo súper profesional. Jamás, jamás, a pesar de que yo sabía que le gustaba.” Kenia Os

No obstante, la historia no terminó ahí. Kenia explicó que el cantante ya le había confesado directamente su interés durante la grabación del videoclip, incluso describiendo momentos de nerviosismo evidentes.

“Me dijo: ‘Eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso así, y a mí esto no me pasa’.” Kenia Os

Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una confesión emocional fuera de lugar, considerando que él tenía pareja. Aunque Kenia insiste en que no hubo contacto físico ni citas, la narrativa no convenció a todos.

Peso Pluma y Kenia Os confirman romance / Redes sociales

¿Por qué comparan a Kenia Os con Ángela Aguilar tras confesión de su relación con Peso Pluma?

La comparación no tardó en aparecer. En cuestión de horas, redes sociales comenzaron a viralizar frases como “aplicó la Ángela Aguilar”, una expresión que se ha convertido en sinónimo de involucrarse sentimentalmente con alguien que ya tenía una relación previa.

Aunque algunos fans defienden a Kenia Os argumentando que esperó a que Peso Pluma estuviera soltero, otros aseguran que la relación se cocinó desde antes, lo que explicaría la rapidez con la que se consolidó.

¿Cómo empezó oficialmente la relación entre Kenia Os y Peso Pluma?

Según el relato de la propia Kenia Os, el romance tomó forma real cuando comenzaron a interactuar a través de Instagram, específicamente en la sección de Close friends.

“Nos teníamos en Close Friends… yo estaba haciendo un asado estilo Sinaloa y él me respondió.” Kenia Os

La conversación escaló rápidamente, con coqueteos más directos y una promesa clara por parte de Peso Pluma: “Año nuevo: yo quiero conocerte.”

Aunque Kenia confesó que no le creía, finalmente accedió a darle su número telefónico. “Bueno… ya. Le pasé el número… y así empezamos, viendo a ver qué pasaba.”

El cierre de su confesión fue contundente: “Y bueno… aquí estamos. Un año después.”

Hasta ahora, la cantante no ha respondido a las críticas que le han lanzado los cibernautas, y Peso Pluma tampoco ha salido públicamente en su defensa.