¿Esmeralda Camacho tiene novio? La violinista de Nodal rompe el silencio y revela si quiere casarse

La violinista de Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la conversación digital. Esta vez no fue por su desempeño en el escenario, sino por un mensaje personal que compartió a través de sus redes sociales, donde habló abiertamente de su situación sentimental y de sus deseos a futuro.

Te puede interesar: ¿Cazzu se burló de Ángela Aguilar? Así fue la supuesta imitación de la esposa de Nodal en su concierto: VIDEO

Esmeralda Camacho / Redes sociales

¿Qué pasó entre la violinista y Christian Nodal?

Las versiones sobre un supuesto romance comenzaron a circular después de que usuarios en redes sociales difundieran videos de una presentación de Christian Nodal interpretando “Adiós, amor”. En esas imágenes se observa que Ángela Aguilar sube al escenario para acompañar a su esposo, momento en el que algunos cibernautas aseguraron que la violinista habría reaccionado de manera negativa.

A partir de esos clips surgieron comentarios y teorías que señalaban un presunto vínculo sentimental entre la músico y el cantante. Posteriormente, también se difundió la versión de que Ángela Aguilar habría solicitado el despido de Esmeralda Camacho para evitar que continuara cerca de su marido.

Sin embargo, esa información fue desmentida cuando la violinista apareció como parte del equipo en el espectáculo que Christian Nodal ofreció en febrero pasado durante la Feria de León. Su presencia en el escenario confirmó que seguía colaborando profesionalmente con el intérprete.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han emitido declaraciones públicas relacionadas con los rumores que involucraron a la violinista. Por su parte, Esmeralda Camacho tampoco se pronunció directamente sobre esas versiones, más allá de su reciente aclaración respecto a su estado civil.

Te puede interesar: ¡Nodal al borde del colapso! Deprimido y presionado por Pepe Aguilar ¡para que deje a su papá! ¡Le saldrá en millones!

Ángela Aguilar habría corrido a la violinista de Christian Nodal, presunta amante del cantante: ¿es verdad? / TikTok: angieeflores92, redes sociales y canva

¿La violinista de Christian Nodal, Esmeralda Camacho tiene novio actualmente?

Recientemente, Esmeralda Camacho publicó un video en sus historias de Instagram en el que aparece tocando el violín, como es habitual en su perfil. En la grabación luce un vestido largo y ceñido en tono beige, con tirantes, escote y abertura en la pierna izquierda. Sobre el clip escribió:

“este fin me despedí de algunas expectativas y aprendí que… No, no tengo pareja, pero no me siento sola. Me siento en paz, contenta y está cool”. Esmeralda Camacho

Con estas palabras, la integrante del equipo musical de Christian Nodal dejó claro que actualmente se encuentra soltera. La declaración surge meses después de que su nombre fuera relacionado con el cantante, situación que generó comentarios en redes sociales y diversas versiones sobre un supuesto romance.

En su mensaje, Esmeralda no hizo referencia directa a esas especulaciones, pero sí abordó su estado emocional, señalando que se siente tranquila y satisfecha en la etapa que vive. La historia fue replicada por usuarios y páginas dedicadas al espectáculo, lo que volvió a colocarla en tendencia.

Te puede interesar: ¿Christian Nodal traicionado por su familia? Su hermano se reunió con Cazzu y su hija, reportan: FOTO

Esmeralda Camacho / Capturas de pantalla

¿Qué dijo Esmeralda Camacho sobre formar una familia?

Aunque confirmó que no tiene pareja, la violinista, Esmeralda Camacho también habló de sus deseos a futuro. En la misma dinámica de reflexiones, expresó que le emociona la idea de construir una familia propia.

“No, quizá no me case y no tenga hija, pero sí me emociona la idea de formar una familia, ¡ufff, sí!” Esmeralda Camacho

La declaración llamó la atención porque deja ver que, aunque está conforme con su presente, contempla la posibilidad de matrimonio e hijos como una ilusión personal, aun cuando reconoce que podría no suceder. En su mensaje no detalló si existe actualmente alguna persona especial en su vida ni dio más información sobre su entorno sentimental.

Esmeralda Camacho es conocida por compartir en redes sociales contenido relacionado con la música, la moda y la lectura. Sus publicaciones suelen centrarse en interpretaciones con violín, sesiones fotográficas y recomendaciones culturales. En esta ocasión, el tono fue más íntimo y reflexivo, lo que generó interacción inmediata entre sus seguidores.

Te puede interesar: ¿Ángela Aguilar responde a a críticas tras polémica de Nodal con Cazzu en pleno concierto?: “Funada ya estoy”