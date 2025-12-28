¡Bombazo! Peso Pluma y Kenia Os confirman que se convertirán en papás

¡Kenia Os y Peso Pluma serán papás! La pareja sorprendió a millones de fans al anunciar que están esperando a su primer bebé. Después de meses de rumores y señales que los seguidores analizaban en redes, los cantantes finalmente confirmaron la noticia con un gesto que llenó de ternura a internet y que ya está causando revuelo en el mundo del entretenimiento.

Peso Pluma y Kenia Os dan la noticia en redes con tierna foto y emotivo mensaje

Kenia Os y Peso Pluma decidieron compartir la noticia en Instagram, publicaron una fotografía donde se ven tomados de la mano, mientras Kenia sostiene una ecografía. Junto a la imagen, escribieron un mensaje breve pero lleno de emoción:

“Nuestro corazón crece. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo.”

La publicación superó el millón de likes en menos de una hora y los comentarios no se hicieron esperar. Artistas, influencers y miles de fans enviaron felicitaciones a la pareja, celebrando que ambos estén viviendo uno de los momentos más importantes de su vida.

Kenia Os y Peso Pluma podrían ser papás / Redes sociales

¿Cuántos meses de embarazo tiene Kenia Os?

Aunque la pareja no dio más detalles, una fuente cercana a TVNotas reveló que Kenia Os tendría aproximadamente cinco meses de embarazo. Al parecer, Mhoni Vidente habría acertado, pues el pasado mes de septiembre predijo que la cantante estaba esperando un bebé.

De acuerdo con esta misma fuente, la noticia ha llenado de alegría a la familia de ambos artistas, quienes aseguran que se encuentran felices, emocionados y un poco nerviosos por esta nueva etapa, especialmente por vivirla siendo tan jóvenes.

La fuente también aseguró que este embarazo habría motivado a la pareja a considerar planes de boda más pronto de lo que imaginaron.

Aunque aún no se habla de una fecha exacta ni de preparativos formales, tanto Kenia como Peso Pluma estarían abiertos a dar ese paso… siempre y cuando logren mantener su vida privada lo más protegida posible.

¿Cómo surgió la historia de amor entre Peso Pluma y Kenia Os?

La historia entre Peso Pluma y Kenia Os comenzó en julio de 2024 tras el lanzamiento de “Tommy & Pamela”, colaboración que encendió rumores por la química entre ambos. Para inicios de 2025, ya se les veía juntos en eventos como la Pegasus World Cup y el Super Bowl LIX, donde se filtraron imágenes de un beso que prácticamente confirmaron su romance.

En marzo de ese año, durante el festival Rolling Loud, Peso Pluma le dedicó la canción “Rari” y la llamó su novia frente al público.

Desde entonces, intercambiaron mensajes cariñosos en redes, y el 25 de mayo hicieron oficial su relación con un “hard launch” en Instagram. Aparecieron juntos en alfombras rojas, colaboraron profesionalmente y se convirtieron en una de las parejas favoritas del espectáculo.

Peso Pluma y Kenia Os / Redes sociales

Aunque en agosto Kenia aclaró que no había boda en puerta, ambos aseguraron estar comprometidos y disfrutando de su relación, combinando sus carreras con una vida personal estable.

Y bueno… si llegaste hasta aquí emocionado, ilusionado ¡caíste! Todo esto es una broma del Día de los Inocentes, hecha con cariño, humor y cero intención de romper ilusiones. Prometemos que, si algún día Kenia y Peso Pluma anuncian algo así, seremos los primeros en contarte.

