¿Kenia Os confirmó su romance con Peso Pluma? Esto fue lo que dijo la cantante sobre su relación

A pesar de que han sido muy reservados a la hora de hablar públicamente de su relación, Peso Pluma y Kenia Os ya no pueden ocultar su amor, por lo que ahora la intérprete de ‘Malas decisiones’ decidió romper el silencio y hablar por primera vez sobre su romance con el exnovio de Nicki Nicole.

Cabe destacar que, para muchos, el noviazgo entre las celebridades ya era un “secreto a voces”, pues, a lo largo de los meses, se han mostrado muy cariñosos con mensajes en redes sociales y hasta se los ha llegado a ver juntos en varias ocasiones.

Tan solo en febrero, fueron captados besándose en el Super Bowl. Tras el evento, la joven subió una serie de fotografías presumiendo su viaje a Nueva York, en las cuales se puede observar la silueta de Hassan, nombre real de Peso Pluma.

Por si esto fuera poco, el intérprete de ‘Ella baila sola’ lanzó su nueva canción ‘Rari’ con Kenia Os como protagonista de la portada, lo que causó gran furor en las redes sociales.

Peso Pluma y Kenia Os / Redes sociales

¿Qué ha dicho Peso Pluma sobre su relación con Kenia Os?

Peso Pluma habría sido el primero en dejar más que claro su noviazgo con Kenia Os. Hace algunos días, el cantante comentó una fotografía en Instagram de su colega, con el siguiente mensaje:

Peso Pluma “Me derrito por ti, mi amor”

En respuesta a esto, la también influencer dijo: “La suerte está de mi lado. Rari, Rari, Rari”, junto a un emoji de cara coqueta y un corazón rojo.

Este intercambio de palabras dio mucho de qué hablar en su momento. Si bien algunos afirmaron que eran una forma de corroborar su noviazgo, otros insisten en que solo es “publicidad”, resaltando que la famosa hizo mención del nuevo sencillo de Peso Pluma en su mensaje.

Mensaje Peso Pluma a Kenia Os / Captura de pantalla

¿Kenia Os ya confirmó su romance con Peso Pluma? Esto dijo la cantante

Tras el zafarrancho con la prensa que protagonizó hace algunas semanas en el aeropuerto de la Ciudad de México, Kenia Os reapareció ante los medios de forma más tranquila y dispuesta a dar declaraciones.

Por supuesto, la mayoría de los cuestionamientos eran acerca de su relación con Peso Pluma. Ante esto, y sin querer mencionar nombres, dijo que estaba experimentando una etapa “muy feliz” en su vida personal.

“Les puedo decir que estoy muy feliz, muy agradecida en este momento, muy contenta en mi vida personal en esa área, nada, muy feliz” Kenia Os

Aunque aclaró que hay cosas que “prefiere mantener en privado”, se dijo muy agradecida por todos los fans que le han deseado lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

“Que bonito que haya tantos comentarios muy bonitos. Estoy pasando un momento de mi vida personal increíble y también un momento de mi carrera increíble y eso les puedo compartir. Estoy feliz”, puntualizó.

Luego de dar estas palabras, la intérprete de ‘Tomoke’ se despidió abruptamente y se retiró del lugar.

¿Nicki Nicole le fue infiel a Peso Pluma?

En medio de toda la euforia que ha causado la no confirmada relación entre Peso Pluma y Kenia Os, se ha comenzado a especular que Nicki Nicole le fue infiel al cantante mientras aún eran novios.

El rumor comenzó cuando se viralizó un fragmento de la tiradera que Natanael Cano, examigo de Peso Pluma, habría hecho contra varios artistas, incluyendo su “‘rival’. En dicha canción, hay una parte que, para muchos, da a entender que tuvo una aventura con Nicki Nicole.

“Me estaba pidiendo ver… tu pin… morra, Nicki, que sí cuándo la volaba pa’ la H para meterle todo el dicky”, se escucha.

La especulación solo se fortaleció después de que Nicole sacará su sencillo ‘Desquite’, junto a Grupo Frontera. Parte del tema dice: “Si te mando una foto, será con tu amigo, el que siempre celaste. No supiste cuidarme”. Si bien no hay nada confirmado, pues las partes involucradas no se han pronunciado, el tema sigue generando controversia.

