Peso Pluma lanza nueva canción “RARI” con Kenia Os como protagonista de la portada ¡Así o más enamorado!

Peso Pluma y Kenia Os solo emocionan a sus fans, se dejan ver muy juntos, los besos no se esconden y las palabras acarameladas son la orden del día pero nada más no confirman su relación. Ahora han vuelto a ser tendencia y de nueva cuenta no es por aceptar que ya son novios. Sin embargo sí para anunciar un nuevo lanzamiento.

El cantante de corridos tumbados anuncio el lanzamiento de su nueva canción “RARI”, un tema que no solo destaca por su sonido característico, sino también por la participación especial de Kenia Os ¡en la portada!

Kenia Os y Peso Pluma ya no esconden su relación de pareja / X: @@ElPesoPluma

Peso Pluma: su nueva canción “RARI” con Kenia Os en la portada

La canción “RARI” ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, donde rápidamente ha capturado la atención del público. Este lanzamiento forma parte del próximo álbum del artista, un proyecto que promete consolidar su carrera y llevar los corridos tumbados a nuevas audiencias internacionales.

Lo que más ha llamado la atención de sus seguidores es la portada del sencillo, donde Kenia Os aparece recostada sobre un lujoso automóvil deportivo. La cantante luce un elegante atuendo compuesto por una falda y un top con mangas emplumadas en color blanco, destacando su melena oscura. La imagen ha causado furor en las redes, fortaleciendo los rumores de una posible relación amorosa entre ambos.

Aunque también le ha valido críticas a la intérprete de Por dentro, pues aseguran que el ángulo desde el que tomaron la foto no es el ideal, ya que “la dejaron sin cuello” y que su cabeza se ve más grande de lo normal.

“Kenia salió sin cuello y se le ve una gran cabeza, parece que tuviera máscara.”

“Qué manía @_PesoPluma de mezclar lo privado y lo profesional, necesitas alguien que te maneje porque tú solo nomás no.”

“Dios, su cabeza se ve súper mal, de verdad que era darle más oportunidad de cuelgue o ridiculizarla.”

“Lo cabezona JAJAJAJAJAJAJ.”

“Se ve mal lol, Peso eres su fan o su hater.”

Hasta ahora la cantante ni Peso Pluma han respondido al hate que ha recibido la portada de su nueva canción.

Peso Pluma conquista Europa con su gira

Además de su éxito musical, Peso Pluma está haciendo historia al convertirse en el primer artista de corridos tumbados en presentarse en Italia. Como parte de su gira europea, el cantante ofrecerá dos conciertos en el país mediterráneo: el sábado 19 de julio en el Carroponte de Milán y el domingo 20 de julio en el Rock in Roma de la capital italiana.

El anuncio de estas fechas ha generado gran expectativa entre sus seguidores europeos, quienes esperan con entusiasmo disfrutar de sus éxitos en vivo.

Aunque por ahora solo se han confirmado las presentaciones en Milán y Roma, se espera que en los próximos días se anuncien más fechas en otras ciudades europeas. Este tour marca un hito importante en la carrera del cantante, ampliando su alcance internacional y posicionando el género de los corridos tumbados en nuevos mercados.

