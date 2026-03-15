Christian Nodal rompe el silencio sobre la balacera cerca de su rancho: “Mi esposa tenía mucho miedo”

El cantante de regional mexicano Christian Nodal habló por primera vez sobre el momento que vivió junto a su esposa, Ángela Aguilar, durante un operativo de seguridad que se realizó en el municipio de Villanueva y que derivó en una balacera. El incidente ocurrió el pasado 12 de febrero de 2026.

Te puede interesar: Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija: “Que no se siga exponiendo”

¿Qué se sabe del ataque en Zacatecas vinculado al rancho de Pepe Aguilar? / Foto: Redes sociales

¿Qué ocurrió con Christian Nodal y Ángela Aguilar en Zacatecas?

El 12 de febrero de 2026 autoridades estatales realizaron un operativo. Durante estas acciones se registró un intercambio de disparos que se escuchó en los alrededores del lugar donde se encontraban el intérprete de Adiós amor y su esposa.

Las primeras versiones difundidas en redes sociales señalaban que Ángela Aguilar y Christian Nodal habrían sido víctimas de un ataque o de un intento de secuestro. Sin embargo, horas más tarde se aclaró que la situación correspondía al operativo de seguridad y que los cantantes no estaban relacionados con el objetivo de las autoridades.

Ese mismo día, el cantante Pepe Aguilar utilizó sus redes sociales para explicar lo sucedido y señalar que tanto su hija como su yerno se encontraban bien. También se informó que el despliegue de seguridad había derivado en la detención de cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo.

Las autoridades indicaron que la pareja iba pasando por la zona cuando se desarrollaba el operativo y que por esa razón quedaron momentáneamente en el área donde se registraron las detonaciones. Posteriormente lograron salir del lugar sin que se reportaran lesiones.

En los días siguientes, el tema continuó generando comentarios en redes sociales y algunos creadores de contenido, como Kunno, también se refirieron brevemente a lo ocurrido. Sin embargo, hasta ese momento la pareja no había ofrecido declaraciones directas.

Te puede interesar: ¿Nodal y Ángela Aguilar se veían a escondidas? Así quedaría el mayo de 2024 de Christian, ¡calendario de amor!

Dónde se encontraban Ángela Aguilar y Christian Nodal durante el ataque en Zacatecas / Redes sociales

¿Qué dijo Christian Nodal sobre la balacera y el miedo que vivió Ángela Aguilar?

Las primeras declaraciones del cantante Christian Nodal se dieron este fin de semana luego de su presentación en el Palenque de Texcoco, donde fue abordado por distintos medios de comunicación.

Durante la conversación con la prensa, el intérprete de Amé relató que en medio de las detonaciones tuvo que tirarse al suelo para resguardarse mientras la situación se desarrollaba. También mencionó que su esposa vivió el momento con temor.

“Mi esposa tenía mucho miedo, me tocó pues tirarme al piso; no sé, la verdad, simplemente mucho miedo y de estar a salvo. Los escoltas hicieron un gran trabajo y todo salió muy bien” Christian Nodal

El artista explicó que, aunque se trató de un momento inesperado, todo terminó sin consecuencias para ellos. De acuerdo con sus palabras, el equipo de seguridad que los acompañaba actuó para resguardarlos mientras la situación se controlaba.

Te puede interesar: Presunta amante de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, defendía a Ángela Aguilar: “Tiene sentido”

¿Por qué Christian Nodal dice que Zacatecas es especial para él?

Durante la misma conversación con los medios, el cantante Christian Nodal también habló sobre su relación con el estado de Zacatecas, lugar que tiene un significado especial para la familia de su esposa.

Nodal señaló que ha desarrollado un vínculo con esa región debido a la cercanía con la dinastía Aguilar, una familia con fuerte arraigo en el estado. De acuerdo con sus declaraciones, el cariño por el lugar se ha fortalecido con el tiempo.

“Yo le tengo mucho amor. Me han transmitido ese amor por parte de la familia Aguilar a Zacatecas; me la pasé muy bien, se come delicioso, se vive delicioso por allá” Christian Nodal

El intérprete también aprovechó el encuentro con la prensa para hablar sobre cómo maneja las críticas y los comentarios que surgen en redes sociales sobre su vida personal. En ese sentido, explicó que procura concentrarse en su carrera musical.

“Trato de que la música hable. Al final del día yo no soy referencia para nada, soy un ser humano que hace música y es todo lo que tengo para devolverle a mi público”, expresó.

El cantante añadió que busca aprender de cada experiencia que vive tanto dentro como fuera del escenario. También recordó que el próximo año cumplirá una década desde que inició su trayectoria profesional en la industria musical.

Te puede interesar: ¿Ángela Aguilar estuvo desaparecida? Revelan que Pepe Aguilar no la hallaba en medio de escándalo con Nodal