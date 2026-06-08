Christian Nodal quiso cambiar de nombre al “Forajido”, pero surge disputa legal con famosa agrupación, ¿demanda?

El cantante mexicano Christian Nodal, quien enfrenta una “disputa” con su padre, intentó registrar su marca e identidad como “el Forajido”, pero esto habría desatado un nuevo problema legal, por lo cual, ahora intentan detenerlo. ¿Qué sucedió?

Christian Nodal quiere cambiar su marca a “El Forajido” / IG: @nodalistavip / @nodal

¿Por qué Christian Nodal quiere cambiar su marca a “el Forajido?

Christian Nodal, a inicios del mes de abril, realizó una serie de cambios en su cuenta oficial de Instagram, ya que no solo eliminó varias publicaciones y modificó su foto de perfil, si no que en su descripción colocó “el Forajido”.

Esto surgió a raíz de que, según documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la marca “Christian Nodal” quedó registrada el 7 de abril de 2026 a nombre de su padre, Jesús Jaime González Terrazas.

Dicho registro le concede la titularidad sobre el uso comercial del nombre y diversos productos vinculados a él hasta el año 2036, una situación que habría orillado a Christian a poder buscar alternativas:

Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío, ni mi música es mía. Christian Nodal

La acción legal fue vista como una reacción directa a la disputa con sus padres y como una señal del comienzo de una nueva etapa de autonomía en su carrera.

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Nuevo registro de Christian Nodal. / Redes sociales

¿Cuál es la razón por la que Christian Nodal no podría cambiar su marca a “el Forajido”?

De acuerdo con información difundida por El Universal, el proceso de Christian Nodal para registrar la marca “el Forajido”, se ha detenido desde el 15 de mayo, cuando la agrupación “Grupo Forajido” interpuso una oposición formal para evitar que el cantante obtenga los derechos sobre ese nombre artístico.

La banda, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria, argumenta que posee derechos previos sobre la denominación y busca que estos sean considerados por las autoridades antes de emitir una resolución definitiva:

Me avisaron mis abogados. Me dijeron que habían detectado una solicitud de registro de la marca ‘el Forajido’. Simplemente decidimos defender lo que se nos otorgó en su momento. José Manuel Maldonado, baterista, productor y fundador de Grupo Forajido

El propio fundador de la agrupación señaló que esto no se trata de un tema personal, de alguna rivalidad u otra circunstancia que se preste a una mala interpretación. Esta acción pudo haber sido a cualquier artista:

No hay ningún tema personal, no vamos en contra de nadie; estamos apelando a nuestro derecho. Podía haber sido otra persona o alguien incluso más famoso. Nosotros sólo nos estamos manifestando ante las instancias correspondientes. José Manuel Maldonado a El Universal

Ahora, el futuro de la marca dependerá de la resolución que emita el IMPI, organismo encargado de analizar los argumentos presentados por ambas partes.

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Grupo Forajido defiende su nombre de Christian Nodal / El Universal y redes sociales

¿Quién es Grupo Forajido y cuáles son sus canciones más conocidas?

Grupo Forajido es grupo mexicano de música regional, el cual, combina elementos tradicionales de la música mexicana con sonidos contemporáneos.

La agrupación comenzó a darse a conocer a través de presentaciones en vivo, colaboraciones musicales y contenido difundido en plataformas digitales.

Aquí algunas de sus canciones más reproducidas:



Para ti con amor,

Nadie es perfecto,

Sigo enamorado y,

y, Me perdí.

El diseño del logotipo (un vaquero con paliacate) siguió esa misma estética; según Maldonado, buscaba representar sus orígenes y el sonido que los identifica.

Ahora, mientras Christian Nodal desata rumores de “ruptura” o “molestia” con Ángela Aguilar, otro nuevo problema toca a su puerta.

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