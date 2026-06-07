Emiliano Aguilar lanza mensaje a Ángela Aguilar tras destapar problemas con Nodal, ¿la tacha de poca cosa?

Emiliano Aguilar está en el ojo del huracán después de que se sinceró sobre la relación que tiene con Pepe Aguilar y cómo afectó la llegada de Áneliz Aguilar a su dinámica familiar. Ahora, ha dado nuevas declaraciones sobre el lazo que lo une con su hermana, Ángela Aguilar.

Desde que se dio a conocer que el distanciamiento que existe en la familia de Pepe Aguilar, han salido a la luz varias declaraciones por parte de los involucrados; sin embargo, las palabras que compartió recientemente Emiliano Aguilar sobre su hermana han acaparado la atención.

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Emiliano Aguilar revive polémica familiar. / Emiliano Aguilar

¿Cómo era la relación de Emiliano Aguilar con Ángela Aguilar antes del distanciamiento?

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino sin censura, el intérprete de “El bandido” dejó claro que, tras las polémicas con su hermana y Nodal, no busca reconciliarse.

Aunque reconoció que en el pasado era una de las integrantes de la familia con la que mejor se llevaba, recuerdos que tiene presentes, ahora sabe que no volverán a tener comunicación.

“Con mi hermana es muy diferente. En un momento, mi hermana y yo éramos los que más nos llevábamos”, expresó, pero dejó claro que la relación con Ángela Aguilar está rota.

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Emiliano Aguilar no planea volver a hablar con su hermana, Ángela Aguilar. / IG: @angela_aguilar_ / @emiliano_aguilar.t

¿Emiliano Aguilar asegura que Ángela Aguilar es irrelevante?

Después de que el primogénito de Pepe Aguilar se sinceró sobre los problemas familiares que lo han llevado a tomar su propio camino, fue cuestionado nuevamente sobre el tema en el programa “Despierta América”.

Cuando le preguntaron qué le diría a su hermana si la tuviera enfrente, él respondió: “Póngase las pilas”, en modo de sarcasmo y, posteriormente, aseguró que no hay nada que pueda decirle, pues cada uno está en caminos diferentes.

“Sigue tu vida, yo sigo la mía. Hay ciertas cosas que han pasado y nadie sabe y nadie nunca lo va a saber; es irrelevante. Ahorita ya asimilé todo; lo que es, es lo que es”. Emiliano Aguilar

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😳💌 Emiliano Aguilar le envía un mensaje a su hermana Ángela y habla de su relación con ella 👀✨#DespiertaAmerica de lunes a viernes a las 7a/6c por @univision 📺 #EmilianoAguilar pic.twitter.com/OU42ucmUUn — Despierta América (@despiertamerica) June 4, 2026

¿Por qué Emiliano Aguilar no quiere hablar de nuevo con Ángela Aguilar?

Pese a que no dejó claras las razones por las que quiere mantener distancia con su hermana, Emiliano Aguilar también reveló que anteriormente tuvo un pleito con Christian Nodal, esposo de su Ángela Aguilar.

De acuerdo con el intérprete de rap, Nodal lo llamó una vez de madrugada e insultó a sus hijas, acción que no puede soltar, pues considera que rebasó uno de sus límites.

“El vato me mandó mensaje a las 3:40 de la mañana, bien borracho, ya sabemos. Insultó a mis hijas. A mí insúltame lo que quieras, pero con mis hijas, no. Nunca lo voy a dejar ir porque insultó a mis hijas”, contó con Gustavo Adolfo Infante.

Aunque se desconoce lo que pasó entre los hermanos, se dijo que ella habría dicho a su papá que su hermano le pedía dinero. Sin embargo, esta versión nunca fue confirmada. Lo que sí se supo por Emiliano fue el conflicto con Nodal y se cree que podría ser uno de los detonantes de la fractura la relación de los hermanos.

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