Emiliano Aguilar se tatúa el nombre de una mujer tras raparse; ¿es el de Gala Montes? “Siempre en mi mente”

Durante el fin de semana, Emiliano Aguilar protagonizó una pelea a golpes con otro hombre. Aunque la situación no pasó a mayores, el cantante decidió hacerse un cambio de look tras quedar al descubierto su calvicie, pero eso no fue todo; también se hizo un tatuaje. ¿A quién se lo dedica?

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Emiliano Aguilar protagoniza pelea. / Redes sociales

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre la calvicie que padece?

Tras la pelea que protagonizó el hijo de Pepe Aguilar y que fue ampliamente difundida en redes, Emiliano Aguilar dio a conocer una inesperada decisión. A través de su cuenta personal, el cantante bromeó sobre la calvicie que padece antes de raparse por completo.

“Lo único que me cag… de todo este pinch… ped… que acaba de pasar, es que, chale, estoy pelón como mi apá. Descubrieron mi secreto, pero me vale verg…, aquí andamos”, dijo ante la lluvia de criticas que le llovieron tras la pelea con otro hombre.

Horas después, Emiliano Aguilar dio a conocer que se hizo un cambio de look, ya que decidió raparse por completo tras quedar al descubierto su secreto guardado bajo las gorras que lo caracterizan. “Nuevo look, nuevo comienzo y mucha música”, explicó.

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Emiliano Aguilar se rapa por completo. / Redes sociales

¿Emiliano Aguilar se tatuó el nombre de Gala Montes tras raparse por completo?

En medio de los rumores que señalan un romance entre Gala Montes y Emiliano Aguilar, el integrante de la dinastía Aguilar dio a conocer que, además de raparse por completo, se realizó un nuevo tatuaje a un costado de su cabeza.

En una serie de fotos difundidas en sus redes oficiales, se observa que Emiliano Aguilar se tatuó el nombre de una mujer, pero no es el de Gala Montes, sino el de su hija mayor, por lo que en la descripción de la publicación colocó: “Te quiero morra, siempre en mi mente”.

Los comentarios no se hicieron esperar y, aunque esta vez la intérprete de ‘Tacara’ no reaccionó de manera directa, sí colocó un ‘me gusta’. Hasta ahora, ninguno de los cantantes ha confirmado un romance.

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¿Cuántas hijas tiene Emiliano Aguilar?

Aunque el cantante de ‘Soy el vato’ solo se tautó un nombre, Emiliano Aguilar tiene dos hijas. Cabe recordar que en 2025 Pepe Aguilar reveló que su hijo mayor tenía dos menores, situación que le molestó al intérprete, quien argumentó que prefiere mantenerlas fuera del medio.

“No quería que nadie supiera porque no me gusta que esté en los medios, que esté en todos lados. Gracias, papá, por decirlo enfrente de todos. Ni conocer a mi primera hija, pero quieres hablar de mi segunda”, explicó Emiliano Aguilar.

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