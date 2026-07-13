Emiliano Aguilar protagoniza pelea a golpes con otro hombre y los intentan separar: “Yo no me dejo de nadie” VIDEO

El cantante Emiliano Aguilar, quien recientemente fue vinculado sentimentalmente con Gala Montes, protagonizó un intenso enfrentamiento a golpes durante un evento, video que ya se hizo viral en redes sociales y comenzaron a especular sobre el nombre de la otra persona. ¿Qué se sabe al momento?

Emiliano Aguilar se pelea en pleno evento / Redes sociales

¿En dónde fue la pelea que protagonizó Emiliano Aguilar?

La pelea de Emiliano Aguilar, hijo Pepe Aguilar, sucedió durante la primera edición del Bélico Fest 2026, celebrado el domingo 12 de julio en el BMO Stadium de Los Ángeles.

El festival de corridos reunió a miles de fanáticos y a figuras como Gerardo Ortiz, Santa Fe Klan, Snow Tha Product y Régulo Caro, pero su altercado cerca de los camerinos se llevó toda la atención en redes sociales.

En el video se ve el momento en el que intentan separar a todos los que se encuentran dentro de la pelea, mientras tanto, todos los asistentes volteaban a ver lo que acontecía, pero sin interrumpir las actividades.

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Emiliano Aguilar se pelea a golpes / Redes sociales

¿Con quién se peleó Emiliano Aguilar en el Bélico Fest 2026?

En las imágenes se observa a Emiliano Aguilar enfrentándose físicamente con otro hombre. Ambos se enredan a golpes y manotazos hasta terminar en el suelo. Personal de seguridad intervino de inmediato para separarlos y evitando que la situación creciera.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del otro involucrado ni se conocen con precisión las causas que originaron la discusión, pero Emiliano aseguró después que “sí lo conocía":

Qué onda, toda la gente que me apoya, los quiero un ch*ng*. Todo está bien, no pasó nada. La neta una disculpa, ese wey desde hace como un año... que me va a hacer algo, por fin se atrevió, le dimos en su m*dr* como se tiene que hacer. Yo no me dejo de nadie, aquí andamos, todo bien. Emiliano Aguilar

Fuera de arrepentirse, Emiliano Aguilar asegura que su actitud correspondía a una previa “amenaza” recibida, algo con lo que pretendía justificar su acción.

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@tvnotas ¡Momentos de tensión! 😱 Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, se vio involucrado en una pelea durante el Bélico Fest, celebrado en Los Ángeles. Videos difundidos en redes sociales muestran el altercado mientras decenas de asistentes observaban e incluso grababan lo ocurrido. #emilianoaguilar #tvnotas ♬ sonido original - Revista TVNotas

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre quienes se burlaron de su aspecto físico?

Además de la pelea en sí, las grabaciones dejaron al descubierto un detalle personal que Emiliano Aguilar había mantenido en privado. Al caer al suelo, se le cayó la gorra y quedó visible la parte trasera de su cabeza con una notable falta de cabello. El propio cantante abordó el tema con humor en un segundo video:

Lo único que me cg de esto que acaba de pasar es que estoy pelón como mi papá. Descubrieron mi secreto. Emiliano Aguilar

A pesar del incidente, el cantante aseguró que “todo está bien” y continuó activo en sus redes, manteniendo el contacto con su comunidad de seguidores.

Por ahora, no se han reportado consecuencias legales ni mayores detalles sobre el otro involucrado. Recordando también que Emiliano Aguilar ya había protagonizado una pelea a golpes con el ex de Jenni Rivera, hace algún tiempo.

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