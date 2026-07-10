Galilea Montijo revela el dolor que sufrió tras la elección de su hijo de vivir con su papá: “Muerta en vida”

Galilea Montijo, criticada recientemente por el resultado en su rostro tras procedimiento estético, habló sobre un doloroso momento: cuando su hijo le informó que quería vivir con su papá. Según su testimonio, la conductora se sintió “muerta en vida”.

Fernando Reina es exesposo de Galilea Montijo / Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Galilea Montijo, conductora de Hoy?

Galilea Montijo contrajo matrimonio con Fernando Reina Iglesias en agosto de 2011, en una ceremonia que fue viral en aquel momento. Meses después, la pareja anunció la llegada de su primer hijo, quien nació en 2012.

A lo largo de los años, Galilea compartió en distintas ocasiones momentos familiares y habló del profundo vínculo que mantiene con su hijo. Tras más de una década juntos, ella y Fernando confirmaron su separación en 2023.

Desde entonces, ambos han procurado mantener una relación cordial enfocada en el bienestar del pequeño. Posteriormente, Galilea se vinculó con el modelo Isaac Moreno, con quien actualmente vive un romance.

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Galilea Montijo e Isaac Moreno están juntos actualmente / Foto: Redes sociales

¿Por qué el hijo de Galilea Montijo prefirió vivir con su papá?

Durante el programa de Netas divinas, Galilea Montijo detalló las palabras exactas que le dijo su hijo cuando él todavía era muy pequeño, una frase que asegura le dolió mucho:

Me dijo ‘mamá me quiero ir a vivir con mi papá’... (Se sintió) Muerta en vida, le supliqué, le pedí y me decía ‘mamá entiende, mi felicidad en este momento está con mi papá y tú puedes venir las veces que quieras a mi casa, siempre las puertas van a estar abiertas para ti’. Galilea Montijo

Según Montijo, esta petición no surgió de la nada. Detrás había una situación que ahora puede contar, aunque aún le duele: Su hijo se sentía responsable de cuidar a su padre tras la separación de ambos.

Él se siente con la responsabilidad de estar con el papá, claro, para mí era otra situación. Sentó que me moría, andaba como zombie. Galilea Montijo

Por último, Galilea aceptó que se sintió juzgada en aquel momento, ya que no fue fácil para ella el que su hijo prefiriera ir con su papá, aún en una sociedad en las que los hijos varones priorizan estar con su madre.

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¿Por qué Galilea Montijo no está en las recientes revelaciones de La casa de los famosos México?

Como bien dijo Galilea Montijo durante el programa, no es la primera vez que es juzgada, ya que su reciente procedimiento estético en el rostro la ha puesto en el centro de las críticas.

Luego de que durante su participación en el programa Hoy generara aún más preocupación y dudas sobre su aspecto físico, se informó que se tomaría unas vacaciones que en redes tacharon de “obligatorias”, para que su rostro se desinflamara.

Se espera que en próximas semanas Galilea Montijo esté de vuelta para poco a poco integrarse a La casa de los famosos México 4, reality que comenzará el domingo 26 de julio. ¿Quiénes más serán confirmados?

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