Conductora de espectáculos colapsa EN VIVO y apagan la transmisión que presentaba: ¿Quién es y qué le pasó?

Una reconocida conductora latina (que recientemente se besó con David Zepeda), parte de diferentes programas de la televisión hispana, causó la preocupación de sus seguidores, luego de cortar abruptamente su transmisión en vivo en redes sociales, tras sufrir un colapso.

Conductora colapsa en plena transmisión en vivo / Pixabay

¿Quién es la conductora que colapsó durante una transmisión EN VIVO?

Se trata de la conductora venezolana Carolina Sandoval, quien mientras hablaba en una transmisión en vivo sobre la tragedia que aún viven miles de venezolanos tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, sufrió un colapso.

Conversaba con Arianna, una joven en Venezuela, quien le relataba la angustiante situación de su madre, cuyo cuerpo permanecía atrapado bajo los escombros de un edificio en La Guaira que aún no había sido intervenido.

Las imágenes mostraron el traslado de Carolina a un centro médico, en medio de la preocupación y la incertidumbre de quienes se encontraban con ella, así como de la persona con quien hablaba por teléfono, pidiendo que se dejara atender por los paramédicos.

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La conductora venezolana Carolina Sandoval / Redes sociales

¿Por qué la conductora Carolina Sandoval colapsó durante una transmisión en vivo?

El momento en el que Carolina Sandoval colapsó rápidamente se hizo viral, muchos comenzaron a realizar teorías y rumores sobre un posible tema de salud que la podría haber estado aquejando.

Ante esto, tiempo después reapareció la conductora y anunció que se trató de un ataque de ansiedad, esto tras saber la historia de Arianna:

Colapsé. Estaba en un en vivo con Arianna y tenía la cámara de TikTok prendida. (...) La gente vio cómo mi productora me abrazaba y una amiga terapista me hablaba por teléfono para calmarme. (...) Ya me curé de la ansiedad, pero esto fue real. No fue actuado. Carolina Sandoval

Tras el susto, Carolina asegura que ya ha priorizado su salud, comiendo y durmiendo como se le ha recomendado, esperando que la situación en Venezuela mejore poco a poco.

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¿Cuántas personas han muerto tras el doble terremoto en Venezuela?

Al 8 de julio de 2026, las autoridades venezolanas informaron que el número de víctimas mortales por los dos poderosos sismos ocurridos el 24 de junio asciende a 3,811 personas.

Asimismo, el reporte señala que 16,740 personas resultaron heridas y que miles más quedaron desplazadas o perdieron sus hogares, según datos difundidos por medios internacionales.

En la terrible tragedia que azotó al país sudamericano, también se ha reportado la muerte de diferentes celebridades, algunas de ellas, futbolistas, quienes perdieron de manera definitiva a sus familias.

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