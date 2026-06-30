Futbolista perdió a su familia por terremotos en Venezuela y lo sedan, ¿por temor a que atente contra su vida?

Muchas trágicas historias han surgido tras el terrible doble terremoto en Venezuela, desde actrices que perdieron la vida, hasta futbolistas que hallaron sin vida a sus familias. Frente a este escenario, un exjugador de la liga mexicana se encuentra sedado tras perder a su esposa e hijos. ¿Por qué?

Murió familia de futbolista en doble terremoto de Venezuela / Redes sociales

¿Quién es el jugador que sufrió la muerte de su familia en el terremoto de Venezuela?

En medio de la tragedia que atraviesa Venezuela, la historia de Lucas Trejo ha generado gran conmoción en el ámbito deportivo. El futbolista regresaba de un compromiso en Caracas cuando fue informado sobre los estragos que habían provocado los terremotos.

Al arribar a Playa Grande, se enfrentó a una escena desoladora: el edificio donde residían su esposa y sus dos hijos se había derrumbado por completo. Posteriormente, recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda:

Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor. Lucas Trejo

Lamentablemente, durante las últimas horas se confirmó que toda su familia falleció en dicho derrumbe, algo que causó tristeza en las redes sociales.

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Lucas Trejo, futbolista, buscó a su familia tras doble terremoto en Venezuela / Redes sociales

¿Por qué el futbolista, Lucas Trejo, fue sedado tras perder a su familia en el doble terremoto?

Luego de que se supiera que la familia del jugador Lucas Trejo perdió la vida en el trágico derrumbe de su edificio (al igual que el caso de un Seleccionado Venezolano), personas cercanas mencionaron que su estado de salud comenzó a preocupar.

La hermana de Lucas, Karen, confirmó durante una entrevista que el futbolista se había estado comunicando con su familia en Argentina (su país de origen), y aunque querían viajar para apoyarlo, no había forma por los problemas en aeropuertos y vías de comunicación en Venezuela.

Según relata su hermana, Lucas buscará regresar a su país con los cuerpos ya cremados de su familia:

Tienen que darle los cuerpos de sus hijos, de su esposa, y venirse de nuevo a Argentina. Sus allegados me dicen que necesita a sus familiares allá. (...) A Lucas le están sedando, está muy mal, y no tiene a ningún familiar. Karen, hermana de Lucas Trejo

Por último, Karen espera que este día pueda llegar un familiar con Lucas, ya que se espera sea la cremación de los cuerpos, algo que representará otro duro golpe para el futbolista.

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¿Quién es Lucas Trejo y cuándo jugó en México?

Lucas Trejo es un futbolista argentino cuya carrera se ha desarrollado en distintos países, tras defender los colores de clubes de:



Colombia,

Grecia,

Estados Unidos,

México,

Perú y

Venezuela.

Su paso por el futbol mexicano ocurrió entre 2020 y 2021 con el Zacatepec, destacando como defensa central en la liga.

En 2023 emprendió una nueva etapa en Venezuela al fichar con el Zamora Fútbol Club. Allí logró consolidarse deportivamente y encontró continuidad dentro del campeonato local. Posteriormente, se unió al Marítimo de La Guaira, escuadra con la que ha seguido su carrera en el futbol venezolano.

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