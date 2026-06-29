Confirman muerte de actriz venezolana Gabriela Fleritt; parte de su familia perdió la vida tras doble terremoto

Los daños que ha dejado el devastador terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela no han sido solo materiales, sino también humanos. Cada día se eleva el número de vidas que se han perdido por la tragedia, como el caso del comediante Jair Oquendo.

El mundo del espectáculo venezolano también ha sufrido notables pérdidas, y es que en los últimos días se han confirmado las muertes de diferentes personalidades del medio. La más reciente es la de la actriz y comediante Gabriela Fleritt, que fue localizada sin vida junto a su hija y uno de sus nietos debajo de los escombros de lo que era su hogar. Hace unas horas, sus familiares confirmaron la triste noticia con un emotivo mensaje.

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¿Quién era Gabriela Fleritt y cuál fue su trayectoria en la televisión?

Gabriela Fleritt Hernández desarrolló su carrera artística en la radio y televisión venezolanas, con un claro enfoque hacia el humor, con sketches y parodias que elevaron su fama rápidamente.

Se convirtió en una de las comediantes populares de la televisión venezolana gracias a su participación en shows emblemáticos como Bienvenidos y el exitoso programa A que te ríes. Fue tal el éxito y popularidad de los proyectos en los que participó, que también realizó giras internacionales.

Recientemente, Gabriela explotó su talento con sketches cortos que publicó en sus redes sociales.

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Gabriela Fleritt era reconocida por sus papeles en programas de comedia. / Redes sociales

¿Cómo confirmaron la muerte de Gabriela Fleritt, su hija y su nieto?

Gabriela, su hija Andrea Laya y su nieto menor, Mariano Ferrera, estaban dentro del edificio residencial “Las Palmas”, cuando la estructura se vino abajo por completo debido al sismo. Fueron reportados como desaparecidos desde ese mismo 24 de junio, por medio de un post en el Instagram de Eduardo Fleritt, sobrino de la actriz.

Para el 27 de junio ya se manejaba la noticia de que habían sido localizados sin vida; sin embargo, la familia desmintió esta versión argumentando que aún estaban en su búsqueda.

Fue hasta el lunes por la mañana que el propio Eduardo confirmó la lamentable noticia; detallando que fueron hallados los cuerpos de Gabriela, Andrea y el nieto menor, Mariano en los escombros. El único sobreviviente fue Sebastián Landi, el nieto mayor de la actriz, a quien le dedicaron unas palabras.

“Hoy, nuestro compromiso permanece firme junto a Sebastián Landi, el hermoso regalo de vida que nos dejaron Gabriela, Andrea y Mariano. Lo cuidaremos, protegeremos y acompañaremos siempre con todo nuestro amor.” Familia Fleritt

La noticia se difundió rápidamente en medios locales e internacionales; y las reacciones tanto de seguidores como de compañeros de trabajo no tardaron en llegar.

“Cada gesto de solidaidad significó mucho para nuestra familia y jamás lo olvidaremos.” Familia Fleritt

“Se nos fué una compañera querida. Los que compartimos con ella, nunca dejamos de reír. Con sus ocurrencias. Descansa en paz Gaby!”, escribió la actriz Nelly Pujol.

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Compañeros de trabajo de Gabriela reaccionaron ante la confirmación de su muerte. / X: @PujolsSenior

Las afectaciones y daños que dejó el doble terremoto en Venezuela

Las pérdidas materiales y humanas se han vuelto incalculables; entre personas que perdieron sus hogares, negocios y en el peor de los casos, a sus familiares más cercanos.

En las cifras más actualizadas compartidas por el Presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, se sabe que hasta el momento hay 1,719 personas fallecidas, 5,034 heridas y 12,402 atendidas médicamente. Se espera que estos números cambien de acuerdo al avance de las labores de rescate y atención médica.

La muerte de Gabriela se suma a la de personalidades reconocidas en Venezuela, como el futbolista de 18 años Yimvert Berroterán.

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