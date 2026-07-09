Localizan sin vida al niño argentino desaparecido tras doble terremoto en Venezuela; Gaby Spanic lamenta su muerte

Las noticias sobre muertes por el doble terremoto que azotó Venezuela siguen llegando; después de la confirmación del fallecimiento de la actriz Yorgelys Delgado, este jueves 9 de julio se dio a conocer otra lamentable noticia.

Después de varios días de búsqueda, localizaron el cuerpo sin vida del niño Lucas Gámez, que estaba en calidad de desaparecido desde la fecha en la que ocurrió la tragedia.

Esta noticia ha conmovido a todo el mundo, y varias personalidades del espectáculo han lamentado su muerte, tal como Gaby Spanic.

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Lucas Gámez y su familia. / Instagram

Así confirmaron la muerte de Lucas Gámez tras los terremotos en Venezuela

Lucas Gámez fue un niño de padres venezolanos pero nacido en Argentina, que el pasado 6 se julio cumplio 8 años, mientras su familia aún lo buscaba bajo los escombros.

El pequeño fue reportado como desaparecido desde el 24 de junio, fecha en la que el doble terremoto causó una tragedia en la región de La Guaira.

Se sabe que el niño se encontraba de viaje en Venezuela y estaba en casa de sus tíos en el momento que ocurrieron los terremotos, después de haber pasado un día en la playa.

El edificio donde se encontraba la familia colapsó con el movimiento, y desde ese momento se activaron los protocolos de búsqueda para dar con el menor, aún con la esperanza de encontrarlo con vida.

Sin embargo, el 9 de julio la Cancillería Argentina confirmó al medio EFE que rescatistas brasileños habían localizado al menor; pero lamentablemente ya había fallecido.

Aunque las autoridades no emitieron un comunicado oficial, Blancalinda Martínez, mamá de Lucas, publicó vía Instagram un mensaje para despedirse de él.

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Lucas Gámez y su madre, Blancalinda Martínez / Instagram

El emotivo mensaje de despedida de la mamá de Lucas Gámez

Blancalinda Martínez utilizó sus redes sociales como una herramienta para solicitar apoyo en la búsqueda de su hijo, haciendo públicas fotografías y videos de las labores de rescate.

Unos días antes, en el cumpleaños de Lucas, Blancalinda estuvo en el lugar de los escombros con un pastel para conmemorar la fecha. “Feliz cumpleaños hijo así honramos tu vida que pronto abrazaremos.”, escribió.

Tras saber sobre la muerte de Lucas, su mamá publicó un desgarrador mensaje en Instagram, en el que habla sobre sus emociones y del dolor que representa perder a un hijo.

“porque duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida. Mi único consuelo, es que voy a reencontrarme contigo en algún momento mi príncipe.” Blancalinda Martínez a Lucas Gámez

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¿Qué famosos lamentaron la muerte de Lucas Gámez?

Las noticias sobre la búsqueda y muerte del niño conmovieron a todo el mundo, incluidos personajes del espectáculo.

Entre ellos, está la venezolana Gaby Spanic, que cmpartió en sus redes una fotografía del pequeño con palabras de aliento.

Gaby Spanic lamentó la muerte de Lucas / Instagram

El músico Kristopher Kerezsy dedicó varias publicaciones a Lucas y su familia, diciendo que él se sentía como familia aún sin conocerlo, y más personalidades, incluída Aracely Arámbula lamentaron la noticia.

Lucas Gámez se suma a la lista de personas que han perdido la vida por esta tragedia. Anteriormente, se confirmaron las muertes de la actriz Gabriela Fleritt y el comediante Jair Oquendo.

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