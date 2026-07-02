Arrestan a actor venezolano por “exposición indecente” en vía pública tras doble terremoto en su país: VIDEO

En medio de los desastres que dejó el doble terremoto en Venezuela, se da a conocer que un actor de dicho país fue arrestado recientemente por el delito de “exposición indecente”. Según se reportó, la celebridad habría expuesto sus genitales en vía pública. Te contamos lo que se sabe.

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La ficha de detención de Franklin Virgüez / Redes sociales

Así fue el arresto de Franklin Virgüez, actor venezolano, por exposición indecente

De acuerdo con información de medios internacionales, Franklin Virgüez fue detenido por dos cargos de “exposición indecente” en Miami, Florida. Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado miércoles 1 de julio.

Se reporta que, presuntamente, el histrión estaba tocando sus partes íntimas en el estacionamiento de un famoso “centro de actividades”. Un ciudadano se habría percatado de la situación y lo reportó a la seguridad del lugar.

“Me cuentan que estaba allí estacionado. Un cliente más de este recinto vio un movimiento extraño en el carro. Observó bien y, efectivamente, estaba masturbándose. Le dice a la seguridad del local: ‘Mira, está pasando esta situación’. En ese momento, no logra identificar a la persona y solo reporta la acción”, informó un corresponsal del periodista Javier Ceriani.

Tras esto, la persona habría grabado parte de los hechos y luego habría llamado a la policía: “El señor graba todo el acto del actor. Le logra grabar la cara y Franklin tapa el vidrio para evitar que lo vean”, contó.

Si bien Franklin logró huir del lugar, las autoridades lo arrestaron horas después en su hogar. Se informó que lo “más delicado del asunto” sería que el supuesto acto se cometió frente a un “parque de niños”.

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¿Quién es Franklin Virgüez, actor venezolano detenido por tocarse en público?

Franklin José Virgüez Dun, mejor conocido como Franklin Virgüez, es un actor y periodista venezolano. Actualmente tiene 72 años. Empezó su carrera durante la época de los 70, en la novela ‘La Zulianita’. A partir de allí, se le vio en otros proyectos importantes. Ha vivido los últimos años en Miami.

A través de redes sociales, se ha compartido una foto de su expediente judicial por su reciente detención. Dicho documento especifica que el actor estaría esperando a que se establezca una fianza para poder seguir su proceso legal en libertad.

El asunto ha generado reacciones encontradas entre los internautas. Mientras que algunos reprueban sus actos, otros creen que todo es mentira y solo buscan desprestigiarlo. Hasta ahora, el equipo de Franklin no se ha pronunciado ante esto.

¿Quién es Franklin Virgüez, actor venezolano encarcelado? / Redes sociales

¿Qué está pasando en Venezuela tras el doble terremoto? Esta es la cifra de muertos HOY 2 de julio

El pasado miércoles 24 de junio, se reportó un doble terremoto en Venezuela. El primero fue de 7.2 y su réplica de 7.5, con epicentro en la ciudad de San Felipe. Las ciudades aledañas resultaron sumamente afectadas.

En los videos que circulan en redes sociales, se pueden ver edificios colapsados o con daños importantes en la estructura. También se informó que los hospitales y las morgues están a su máxima capacidad.

Y es que la cifra de muertos ha llegado a los dos mil 295, de acuerdo con información oficial. También hay cientos de desaparecidos y mucha gente sin hogar. Las autoridades continúan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.

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