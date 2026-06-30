Alicia Machado rompe en llanto ante críticas por ir al concierto de Carín León tras doble terremoto en Venezuela

Luego de que Alicia Machado pidiera ayuda tras derrumbarse el edificio de su familia a causa del doble terremoto en Venezuela, la ex Miss Universo se volvió blanco de críticas por asistir al concierto de Carin de León en medio de la tragedia que azotó a su país natal. ¿Cómo respondió?

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Alicia Machado enfrenta críticas por ir al concierto de Carin León. / FB: Alicia Machado

¿Qué ocurrió con la familia de Alicia Machado tras el doble terremoto en Venezuela?

Tras registrarse dos sismos de más de siete grados en Venezuela, Alicia Manchado, quien defendió a Fátima Bosch en el reciente certamen de Miss Universo, concedió una entrevista para el canal NTN24, donde se sinceró sobre la tragedia que atraviesa su familia.

De acuerdo con la modelo, originaria de Venezuela, su hermano mayor perdió su vivienda por completo tras el colapso de un edificio. “Fue muy terrible para él, lo tuvieron que sacar casi cargado por las escaleras; fue muy traumático el momento con su hija y la familia”, contó.

Asimismo, la actriz compartió que su mamá tuvo que ponerse a salvo durante su visita al país; aunque lo más angustiante es la desaparición de su tío, por lo que pidió la ayuda para las familias que lo requieren.

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Alicia Machado, exMiss Universo, pide ayuda para ubicar a familiar, tras doble terremoto en Venezuela / Redes sociales y canva

¿Cómo actuó Alicia Machado ante la tragedia y por qué desató críticas?

Días después de que la actriz se mostró conmovida al hablar sobre lo ocurrido en Venezuela, Machado compartió nuevo contenido en sus historias de Instagram donde se dejó ver disfrutando del concierto de Carin León en Miami.

Aunque el intérprete de éxitos como “Primera cita” y “No es por acá” mostró un mensaje de solidaridad para Venezuela y expresó su apoyo a las víctimas, Alicia Machado recibió un sinfín de críticas en redes, donde diversos usuarios cuestionaron sus lágrimas en días pasados.

“Debe respetar el duelo”, “No era necesario presumir que estaba de fiesta” y “Lágrimas de cocodrilo”, fueron algunas de las reacciones de los internautas, por lo que Alicia Machado no dudó en salir a aclarar lo sucedido.

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Alicia Machado acudió al concierto de Carin León tras targedia en Venezuela. / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de Alicia Machado ante las críticas?

Por algunas horas, la actriz de melodramas como “Juego de mentiras” se mantuvo en silencio ante la ola de críticas, pero salió a aclarar lo ocurrido en redes y no pudo evitar romper en llanto al hablar sobre el difícil momento que atraviesa su familia.

"¿Qué necesidad de preguntar cómo me fue en un concierto? Me fue bien porque recaudamos mucho dinero; me fue bien porque los artistas se comprometieron en ese concierto. Tengo a toda mi familia en Venezuela; toda mi familia se murió, mis papás, mis tíos, mi abuela, sin poder ir a mi país”. Alicia Machado

Finalmente, aseguró que nadie tenía idea de lo que había estado trabajando para apoyar a Venezuela desde que los azotaron dos terremotos: “Si ustedes tuvieran la mínima idea de lo que yo he estado trabajando desde que pasó esto”, concluyó Alicia Machado.

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