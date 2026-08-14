Buscan a pareja mexicana desaparecida presuntamente bajo los escombros tras terremoto en Colombia: ¿Quiénes son?

La angustia crece ahora entre el público nacional, luego de que se reportara la desaparición de una pareja mexicana, quienes presuntamente estarían bajo los escombros, tras el terretomo de Colombia del pasado 10 de agosto. Te decimos de quiénes se trata.

Buscan a pareja mexicana tras terremoto en Colombia / Redes sociales

¿Quién es la pareja de mexicanos que están desaparecidos tras terremoto en Colombia?

Se trata de Brenda Flores y Mario Zapata, una pareja mexicana cuyo paradero se desconoce desde el pasado lunes, cuando un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia y provocó graves daños en distintas zonas del país.

Actualmente la lista de muertos en Colombia asciende a casi 300 y unos 370 desaparecidos, por lo que, a medida que pasa el tiempo, la esperanza de encontrar con vida tanto a la pareja, como a las demás personas, se va reduciendo.

Por lo pronto, las labores de búsqueda continúan por parte de los rescatistas, y el pueblo mexicano espera que pronto puedan dar con el paradero de Mario y Brenda.

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Mario y Brenda, pareja mexicana desaparecida / Redes sociales

¿Dónde se encontraba la pareja mexicana que está desaparecida tras terremoto en Colombia?

Ambos se encontraban de vacaciones en el departamento de Risaralda y fueron vistos por última vez en un hotel de Pereira, una de las ciudades más afectadas por el movimiento telúrico, y hasta una participante de La mansión VIP padeció la tragedia.

La Embajada de México en Colombia confirmó que Brenda Flores y Mario Zapata fueron incluidos oficialmente en la lista de personas desaparecidas tras el terremoto. La representación diplomática señaló que mantiene comunicación con sus familiares y que se han realizado diversas gestiones para apoyar en su localización.

De acuerdo con sus familiares, alrededor de las 7:05 de la mañana, hora local, Brenda y Mario enviaron un último mensaje. Poco después ocurrió el sismo, por lo que sus allegados comenzaron a preocuparse al no recibir otros mensajes.

Horas más tarde, lograron confirmar que ambos se encontraban hospedados en el hotel Dibeni , ubicado en el centro de Pereira y cuya estructura resultó afectada por el terremoto. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron los daños en el inmueble y la presencia de equipos de emergencia que trabajaban en la zona.

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Terremoto en Colombia: Familiares viajarán a Pereira en busca de Mario y Brenda

Después de varios días sin noticias claras, los familiares decidieron tomar medidas directamente. Una hija de Mario Zapata y una hermana de Brenda Flores viajarán este sábado a Colombia y esperan llegar a Pereira el domingo.

La decisión busca reducir las comunicaciones a distancia y obtener información directamente en el sitio donde se realizan las labores de rescate. La familia también ha expresado preocupación por la falta de avances que les permitan conocer con certeza qué ocurrió con la pareja.

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