Nieta de Verónica Castro vive terremoto en Colombia: dan a conocer cómo está tras graduación de Cristian

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto dejó en vilo a medio espectáculo, y no es para menos: la hija menor de Cristian Castro, fruto de su relación con la actriz colombiana Paola Eraso, vive justo en ese país junto a su mamá. Ante las cámaras de Despierta América, el cantante no se guardó nada y contó cómo vivió su familia el fuerte sismo, además de lanzar una reflexión que ya tiene a todos hablando.

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Cristian Castro / Mezcalent

¿Cómo está la hija de Cristian Castro tras el terremoto de 7.4 en Colombia

Tras graduarse de la prepa, la preocupación por la hija de Cristian Castro en Colombia se disparó apenas se reportó el sismo de 7.4 grados que sacudió al país sudamericano, dejando muertos y destrozos en varias zonas. Reporteros no tardaron en cuestionar al cantante sobre el paradero de su pequeña.

Cristian respondió con tranquilidad, aunque sin dar demasiados detalles sobre el susto que vivieron: “Todo está bien, por suerte no pasó nada grave en donde viven la mamá y [su hija]… ¡estuvo muy feo!”, comentó el intérprete frente a los micrófonos.

Cristian Castro no compartió más información sobre la situación, aunque confirmó que tanto su hija como su madre se encuentran fuera de peligro tras el terremoto ocurrido en Colombia.

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¿Cristian Castro teme que vuelva a temblar y su hija esté en riesgo en Colombia?

Los sismos recientes en distintas partes del planeta no pasaron desapercibidos para Cristian Castro, quien aprovechó la entrevista para compartir una reflexión.

“Está temblando mucho, también tembló en Japón, ¿será un aviso?” Cristian Castro

Después de confirmar que su familia estaba bien, el cantante quiso dedicar unas palabras a todo el país sudamericano que enfrenta las consecuencias del desastre natural.

“Un abrazo enorme para Colombia… y arribísima Colombia que es nuestra hermana aquí en México”, expresó el intérprete, mostrando su solidaridad con las víctimas del terremoto.

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¿Quién es la hija menor de Cristian Castro y Paola Eraso?

La hija menor de Cristian Castro nació el 3 de abril de 2014, fruto de su relación con la actriz colombiana Paola Eraso, y es nieta de la actriz Verónica Castro. Actualmente tiene 12 años y radica en Colombia junto a su mamá.

Aunque todavía es una niña, ya ha mostrado interés por el mundo artístico que forma parte de la historia de su familia: ha incursionado en el modelaje y participó en Teusacá Radio, donde narró un cuento sonoro para la estación colombiana.

La pequeña también estudia música, piano, canto y baile, y ha expresado públicamente su admiración por la carrera de su papá. Además, mantiene una relación cercana con su abuela Verónica Castro, a quien visita durante sus vacaciones en México.